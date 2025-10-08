Exigen en Navojoa terminar obras inconclusas

Debido a que en Navojoa se tienen algunas obras inconclusas y que representan un riesgo para la población, familias exigieron al Gobierno Municipal el concluirlas a corto plazo, ya que algunas de ellas tienen más de un año abiertas y representan un peligro.

Los denunciantes describieron el ejemplo que se presenta sobre la calle Mártires de Cananea, entre No Reelección y Pesqueira, una obra que suma un año y siete meses abierta, la cual en su momento se informó que formaba parte del remplazo de la red de drenaje, pero que hasta el momento sigue sin terminar.

Consideraron que tan solo en este caso, se cuenta con un hotel cerca, lo que representa una movilidad constante de vehículos y el riesgo de que alguna unidad pueda caer ahí, además de que por las noches, se tiene poca visibilidad, adicional a las afectaciones que genera para quienes viven cerca.

"Solo en esa obra estamos hablando de 19 meses sin que termine, todos los días se expone a la comunidad, ya que tiene por lo menos cinco metros de profundidad y se encuentra llena de aguas residuales", lamentaron.

Otro caso, dijeron que se trata de la obra ubicada por las calles García Morales y Sosa Chávez, también en la colonia Juárez, la cual se ha convertido en una laguna de aguas residuales, incluso en esta zona, ya se han contabilizado accidentes.

Ante el riesgo latente que representa, recalcaron la necesidad de acelerar los trabajos y a corto plazo dar por concluidas las obras, evitando que una necesidad del sector, se convierta en una amenaza.