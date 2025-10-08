  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Exigen en Navojoa terminar obras inconclusas

Algunas tienen más de un año en curso; sin embargo, se han convertido en una amenaza para la comunidad

Oct. 08, 2025
Exigen en Navojoa terminar obras inconclusas

Debido a que en Navojoa se tienen algunas obras inconclusas y que representan un riesgo para la población, familias exigieron al Gobierno Municipal el concluirlas a corto plazo, ya que algunas de ellas tienen más de un año abiertas y representan un peligro.

Los denunciantes describieron el ejemplo que se presenta sobre la calle Mártires de Cananea, entre No Reelección y Pesqueira, una obra que suma un año y siete meses abierta, la cual en su momento se informó que formaba parte del remplazo de la red de drenaje, pero que hasta el momento sigue sin terminar.

Consideraron que tan solo en este caso, se cuenta con un hotel cerca, lo que representa una movilidad constante de vehículos y el riesgo de que alguna unidad pueda caer ahí, además de que por las noches, se tiene poca visibilidad, adicional a las afectaciones que genera para quienes viven cerca.

"Solo en esa obra estamos hablando de 19 meses sin que termine, todos los días se expone a la comunidad, ya que tiene por lo menos cinco metros de profundidad y se encuentra llena de aguas residuales", lamentaron.

Otro caso, dijeron que se trata de la obra ubicada por las calles García Morales y Sosa Chávez, también en la colonia Juárez, la cual se ha convertido en una laguna de aguas residuales, incluso en esta zona, ya se han contabilizado accidentes.

Ante el riesgo latente que representa, recalcaron la necesidad de acelerar los trabajos y a corto plazo dar por concluidas las obras, evitando que una necesidad del sector, se convierta en una amenaza.

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
Apoyará Fundación Shriners a niños de Navojoa
Sonora

Apoyará Fundación Shriners a niños de Navojoa

Octubre 08, 2025

Logra DIF Navojoa acercamiento para gestionar atención médica gratuita a niños con quemaduras, malformaciones ortopédicas y otras condiciones físicas

Presentará Movimiento Ciudadano en Navojoa iniciativa para resarcir incrementos a predial
Sonora

Presentará Movimiento Ciudadano en Navojoa iniciativa para resarcir incrementos a predial

Octubre 08, 2025

-La propuesta será presentada por el regidor Adolfo Domínguez para ser contemplado en 2026

Principales índices de violencia son la patrimonial y letal
Sonora

Principales índices de violencia son la patrimonial y letal

Octubre 08, 2025

El gran reto es que el tema se convierta en un punto de inflexión permanente para llegar a situaciones de comunidades más pacíficas para la ciudadanía