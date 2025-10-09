Crece la actividad industrial en Sonora

La actividad industrial en Sonora aumentó 1.6 por ciento durante el mes de junio en relación con el mes inmediato anterior, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi.

Según el reporte, algunas de las entidades que tuvieron mayor actividad industrial durante el sexto mes del año son Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, con 6.9, 5.0 y 2.9 por ciento, respectivamente, en tanto que Sonora se ubicó en sexto lugar a nivel nacional.

Los estados con mayor descenso durante junio, en relación con el mes anterior, fueron Quintana Roo, Chiapas y Campeche, con -21.8, -8.4 y -6.1 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, la actividad industrial en Sonora tuvo una variación anual de 1.1 por ciento durante el sexto mes del año, según los datos proporcionados por el Inegi.

A tasa anual, Sonora tuvo el mayor crecimiento en la industria de la construcción con 10.4 por ciento, la minera con 1.9 por ciento y la manufacturera con 0.2 por ciento, mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al distribuidor final, tuvieron un decremento de -7.5 por ciento.

El mayor crecimiento que se tuvo durante el año fue en el sector de la industria de la construcción