Clima en Sonora hoy, 9 de octubre: "Priscilla" continuará ocasionando cielos medio nublados

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el siguiente pronóstico

Durante hoy, las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical "Priscilla" continuarán ocasionando cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora. Posteriormente, durante el viernes dicho sistema se acercará a la Península de Baja California ya como depresión tropical generando probabilidades de lluvia para municipios del noroeste del estado de Sonora.

A su vez, un nuevo sistema ciclónico mantiene un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las 48 horas. Dicho sistema mantiene una tendencia de trayectoria hacia el noroeste del país, por lo que mantiene alta probabilidad de precipitaciones fuertes a muy fuertes durante el próximo fin de semana en todo el estado de Sonora. Aunado a esto, generará un aumento en la velocidad de los vientos con rachas de 70 a 90 km/h sobre la línea costera sur, así como oleaje de 3 a 5 metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando todas las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas originando amaneceres frescos en regiones de la zona montañosa del norte.

CLIMA EN SONORA HOY 9 DE OCTUBRE

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 38°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 85 por ciento, se espera un valor máximo de 38°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 10 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera un valor máximo de 31°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 60 km/h.

Cielos mayormente nublados y 40 por ciento de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente nublados y 40 por ciento de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 85 por ciento, se espera un valor máximo de 38°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos mayormente despejados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 60 por ciento, se espera un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 35 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 60 km/h.

Cielos con algunos intervalos nubosos y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.