  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
Sonora

Baja el empleo en Navojoa

Pierde 406 plazas en septiembre, de acuerdo al reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social

Oct. 09, 2025
El municipio de Navojoa registró en el mes de septiembre 33 mil 819 empleos formales, 406 menos que en agosto, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior representó una disminución del 1 por ciento, igual  que en el reporte mensual anterior.

El instituto  indicó que el sector económico que contabilizó más puestos de trabajo fue la industria de la transformación, con 10 mil 930, seguido por el comercio, con 7 mil 934.

En servicios para empresas, personas y el hogar, 4 mil 124; agricultura, ganadería y pesca, 3 mil 001; industria de la construcción, 3 mil 036.

En servicios sociales y comunales, 2 mil 812; transportes y comunicaciones, mil 038; industria eléctrica y captación y suministro de agua potable, 488; industrias extractivas, 456.

Con respecto al salario promedio en Navojoa, el Seguro  Social informó que fue de 477 pesos diarios, seis menos que en agosto.

HUATABAMPO, ETCHOJOA Y ÁLAMOS 

En el caso del municipio de Huatabampo, el IMSS dio a conocer que en septiembre se registraron 4 mil 492 empleos, 312 menos,  en tanto que el salario fue de 399 pesos, 22 menos que en agosto.

En Etchojoa, se contabilizaron 2 mil 551 puestos de trabajo, dos más, mientras que el salario promedio fue de 396 pesos diarios, dos  más.

En Álamos, se tuvo un registro de mil 279 plazas en septiembre, 25  más, en tanto que el salario fue de 510 pesos, 30 menos.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

