Semefo tiene 22 cuerpos sin reclamar

Son 22 cuerpos sin reclamar los que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Sonora, mismos que fueron identificados mediante los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), informó el colectivo de Madres Buscadoras.

Estos cuerpos corresponden únicamente a hombres, y hasta el momento no se han proporcionado las edades, pero sí la lista de los nombres completos para que familiares o amigos que tengan a alguien desaparecido puedan reconocer a alguien en el registro.

Las Madres Buscadoras, pidieron el apoyo para localizar a sus familiares. "Se agradece a la comunidad compartir esta información, ya que puede ayudar a brindar certeza y paz a las familias que aún buscan a sus seres queridos".

En otras ocasiones, el colectivo ha resaltado la importancia que los familiares pongan la denuncia ante la Fiscalía General debido a que también, de manera gratuita, se procede a la toma de muestra de ADN de familiares directos del desaparecido, lo que facilita la identificación de quienes vayan encontrando.

Para el seguimiento de querer acudir a Semefo, las Madres Buscadoras, indicaron que quienes sean notificados de reconocer alguno de estos nombres, deberán acudir al área de servicios periciales de su municipio para mayor información.

Este departamento, especializado en áreas como criminalística, forense, o informática, tiene como función brindar información basada en métodos científicos y técnicas para esclarecer hechos, apoyar el proceso judicial, y garantizar la objetividad en la justicia penal, trabajando con fiscales, defensores y asesoras de víctimas.

LISTA DE CUERPOS EN SEMEFO

1. Sandoval Romero Pedro Emmanuel

2. Pérez Olmos Luis Miguel

3. Quijada Villanueva Gabriel

4. Mendoza García Agustín

5. Montoya Abaroa Francisco Mario

6. Estrada Valenzuela Luis Filiberto

7. Jaime Jiménez Yudiel

8. Valladares Leyva Jesús Alberto

9. Méndez Hornelas Carlos Alberto

10. Valenzuela Martínez Enrique

11. González Rumiano Ernesto Sadoc

12. Armenta Lugo Joel Alonso

13. Cárdenas Saavedra Marco Antonio

15. Acuña Cervantes Sergio

16. Ávila Guerrero Ramón Emilio

17. Del Villar Acuña Jesús

18. Cortés Zamudio Jesús Fernando

19. Cabrera Pérez Héctor Manuel

20. Corral Encinas Martín

21. Jiménez Acosta Jesús Manuel

22. Alvarado Zazueta Francisco Brígido