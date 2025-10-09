  • 24° C
Sonora

Alfonso Durazo beneficia a usuarios del Isssteson con nueva Clínica de Oftalmología en Hermosillo

El mandatario estatal destacó que este nuevo espacio representa un avance significativo en la modernización de los servicios médicos

Oct. 09, 2025
Alfonso Durazo Montaño encabezó la inauguración y develación de la placa de la nueva Clínica

Con el propósito de mejorar la atención visual especializada de 87 mil 151 derechohabientes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la inauguración y develación de la placa de la nueva Clínica de Oftalmología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), ubicada en Hermosillo.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que este nuevo espacio representa un avance significativo en la modernización de los servicios médicos que brinda el Isssteson, al incorporar tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado. Subrayó que la clínica, con una inversión de 405 mil 800 pesos, fortalecerá la atención médica de más de 180 mil derechohabientes en toda la entidad.

"Me congratula la inauguración de esta clínica oftalmológica, que forma parte de cuatro nuevas unidades especializadas. Antes solo contábamos con una clínica en el Hospital Chávez para todo el estado; hoy tenemos en Obregón, Guaymas, Nogales y ahora Hermosillo. Esto nos permite reducir los tiempos de atención, algo fundamental para la gente. En el Isssteson aún hay mucho por hacer, pero con pasos como este avanzamos hacia una atención más digna y eficiente", expresó el gobernador Durazo.

CLARIDAD

La nueva clínica cuenta con equipamiento de última generación y especialistas en oftalmología, lo que permitirá disminuir los tiempos de espera y ofrecer diagnósticos y tratamientos más precisos, beneficiando directamente a miles de trabajadores y sus familias.

Por su parte, el director general del Isssteson, Luis Alonso Osuna Cota, señaló que la apertura de esta clínica responde a una necesidad real de los derechohabientes, y es fruto del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y el instituto por dignificar los servicios médicos públicos.

En el acto estuvieron presentes el secretario general del SNTE Sección 54, Javier Ceballos Corral; la subdirectora de Servicios Médicos del Isssteson, Dra. Adaluz Villegas Martínez; y el empresario Martín García Sotelo, quien realizó una donación de equipo especializado para la clínica.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

