Clima en Sonora hoy, 10 de octubre: Pronostican lluvias y vientos fuertes "Priscilla" y "Raymond"

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas agencias oficiales de Estados Unidos, se esperan lluvias, vientos intensos y un ligero descenso de temperatura en distintas regiones del estado durante este fin de semana.

Actualmente, las bandas nubosas generadas por el sistema tropical "Priscilla" están provocando cielos medio nublados y lloviznas ligeras en el centro, norte y noroeste de la entidad.

TORMENTA TROPICAL "RAYMOND" BAJO VIGILANCIA

Además, se mantiene bajo vigilancia la tormenta tropical "Raymond", que presenta una trayectoria hacia el noroeste del país y podría impactar con lluvias fuertes a muy fuertes en todo el estado durante el fin de semana.

Este fenómeno también traerá consigo rachas de viento de entre 70 y 90 km/h en la zona costera sur, así como oleaje elevado de 3 a 5 metros, afectando principalmente a municipios costeros y comunidades pesqueras.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del estado, lo que contribuirá al descenso de temperaturas, especialmente en la zona montañosa del norte, donde se anticipan amaneceres frescos en los próximos días.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 26°C , máxima de 40°C . Humedad del 80%. Cielos parcialmente nublados con 25% de probabilidad de lluvia . Vientos con rachas de hasta 55 km/h .

: Mínima de , máxima de . Humedad del 80%. Cielos con 25% de . Vientos con . Ciudad Obregón : Mínima de 27°C , máxima de 39°C . Humedad del 95%. Cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de lluvia . Rachas de viento de hasta 40 km/h.

: Mínima de , máxima de . Humedad del 95%. Cielos y 10% de . Rachas de viento de hasta 40 km/h. Nogales : Mínima de 18°C , máxima de 31°C . Humedad del 80%. Cielos mayormente nublados con 50% de probabilidad de precipitación . Rachas de viento de hasta 60 km/h.

: Mínima de , máxima de . Humedad del 80%. Cielos con 50% de . Rachas de viento de hasta 60 km/h. San Luis Río Colorado: Mínima de 24°C, máxima de 30°C. Humedad del 50%. Cielos nublados con 60% de probabilidad de lluvia. Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Navojoa : Mínima de 26°C , máxima de 40°C . Humedad del 95%. Cielos mayormente despejados con 20% de probabilidad de lluvia . Rachas de viento de hasta 50 km/h.

: Mínima de , máxima de . Humedad del 95%. Cielos con 20% de . Rachas de viento de hasta 50 km/h. Agua Prieta : Mínima de 21°C , máxima de 32°C . Humedad del 60%. Cielos despejados con 30% de probabilidad de lluvia . Rachas de viento de hasta 40 km/h.

: Mínima de , máxima de . Humedad del 60%. Cielos con 30% de . Rachas de viento de hasta 40 km/h. Guaymas: Mínima de 28°C, máxima de 35°C. Humedad del 85%. Cielos mayormente despejados con 20% de probabilidad de precipitación. Rachas de viento de hasta 60 km/h.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, evitar actividades en altamar y extremar precauciones en zonas montañosas y costeras. Se recomienda también asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar cruzar arroyos o zonas inundables durante lluvias.