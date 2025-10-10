  • 24° C
Sonora

Alerta azul para Cajeme, Hermosillo y otros municipios por tormenta "Raymond"

Protección Civil Nacional informó que amplias regiones de Sonora resentirían los efectos del fenómeno climatológico

Oct. 10, 2025
La tormenta tropical "Raymond" ha prendido las alarmas en el Pacífico mexicano, en especial para los estados costeros, como las Baja California y Sonora, pues sus efectos podrían sentirse en esta región en las próximas horas.

Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la alerta azul para los municipios del sur y centro de Sonora, debido a que el meteoro podía sentirse en esta región, el cual es monitoreado debido a la cercanía con las costas.

MUNICIPIOS DE SONORA EN ALERTA AZUL

Así las cosas, y para que las autoridades estén pendientes de la trayectoria del fenómeno climático, emitió alerta azul para los siguientes municipios:

  • Álamos
  • Bácum
  • Cajeme
  • Empalme
  • Etchojoa
  • Guaymas
  • Hermosillo
  • Huatabampo
  • Navojoa
  • Pitiquito
  • Quiriego
  • Rosario
  • Benito Juárez
  • San Ignacio Río Muerto

Autoridades de Protección Civil, tanto estatal, como municipal, llaman a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y estar al tanto del avance del fenómeno.

La alerta azul, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), representa el primer nivel de prevención; es activada cuando el peligro es mínimo, a fin de que la población esté pendiente de la información por los canales oficiales

Edel Osuna
