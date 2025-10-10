Alerta azul para Cajeme, Hermosillo y otros municipios por tormenta "Raymond"

La tormenta tropical "Raymond" ha prendido las alarmas en el Pacífico mexicano, en especial para los estados costeros, como las Baja California y Sonora, pues sus efectos podrían sentirse en esta región en las próximas horas.

Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la alerta azul para los municipios del sur y centro de Sonora, debido a que el meteoro podía sentirse en esta región, el cual es monitoreado debido a la cercanía con las costas.

MUNICIPIOS DE SONORA EN ALERTA AZUL

Así las cosas, y para que las autoridades estén pendientes de la trayectoria del fenómeno climático, emitió alerta azul para los siguientes municipios:

Álamos

Bácum

Cajeme

Empalme

Etchojoa

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Navojoa

Pitiquito

Quiriego

Rosario

Benito Juárez

San Ignacio Río Muerto

Autoridades de Protección Civil, tanto estatal, como municipal, llaman a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y estar al tanto del avance del fenómeno.

La alerta azul, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), representa el primer nivel de prevención; es activada cuando el peligro es mínimo, a fin de que la población esté pendiente de la información por los canales oficiales