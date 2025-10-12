  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Bienestar hace recomendaciones de uso de tarjeta

Pide cuidar y conservar el acuse para cualquier reclamación

Oct. 12, 2025
El Banco del Bienestar tiene 3 mil 49 sucursales operativas en las 32 entidades del país, de las cuales 73 pertenecen a Sonora, y en sur del estado hay en Cajeme, Navojoa, Pueblo Yaqui, Bacobampo, Yavaros, Etchojoa, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Providencia, Tobarito, San Ignacio Río Muerto, Vícam y Álamos entre otros
El Banco del Bienestar tiene 3 mil 49 sucursales operativas en las 32 entidades del país, de las cuales 73 pertenecen a Sonora, y en sur del estado hay en Cajeme, Navojoa, Pueblo Yaqui, Bacobampo, Yavaros, Etchojoa, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Providencia, Tobarito, San Ignacio Río Muerto, Vícam y Álamos entre otros

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, recomendó a quienes vayan a recibir su pensión a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, que conserven el acuse que se les entrega al momento de recibir la tarjeta debido a que es lo único que los respalda para poder hacer el cobro en las sucursales.

Aunque por el momento la secretaría federal se encuentra trabajando en la entrega de tarjetas del programa pensión Mujeres Bienestar hasta el domingo nueve de noviembre, el llamado es para todos los que cuentan con su tarjeta, debido a que se extravía, el proceso para la adquisición de un nuevo plástico es tardado.

“Las recomendaciones que les hago con mucho respeto a todas las señoras es que conserven muy bien el acuse que les damos al momento de entregar la tarjeta, porque este es la única manera de poder ir a cobrar al Banco del Bienestar, a la ventanilla, si se les llega a extraviar la tarjeta del Banco del Bienestar. Conserven muy bien eso”, indicó el delegado.

Almada Palafox, también resaltó que el Banco del Bienestar no presta dinero, y su función primordial es la dispersión de recursos para programas federales, asegurando que los apoyos lleguen de manera directa y segura a beneficiarios como adultos mayores, estudiantes y agricultores entre otros.

Por otra parte, recordó que los beneficiados pueden pagar con la tarjeta del Banco del Bienestar como cualquier tarjeta de débito, en cualquier gasolinera, farmacias y tiendas de autoservicio. “El día que les toque el depósito si no pueden ir ustedes ese día, el dinero no desaparece del banco, es suyo y hay que recordar que es su cuenta de ahorro”.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Lluvias intensas continúan en Sonora: ¿Se suspenden actividades mañana lunes?
Sonora

Lluvias intensas continúan en Sonora: ¿Se suspenden actividades mañana lunes?

Octubre 12, 2025

Autoridades estatales mantienen activo el operativo de atención ante los efectos de “Raymond” y emiten recomendaciones

Clima en Sonora hoy, 12 de octubre: Lluvias fuertes y torrenciales; conoce el pronóstico para tu ciudad
Sonora

Clima en Sonora hoy, 12 de octubre: Lluvias fuertes y torrenciales; conoce el pronóstico para tu ciudad

Octubre 12, 2025

Los remanentes de la baja presión “Raymond” con el frente frío número 6 provocarán precipitaciones en la mayor parte del estado

Refuerzan alerta ante “Raymond”
Sonora

Refuerzan alerta ante “Raymond”

Octubre 12, 2025

Habilitan 32 albergues en Huatabampo; cierra el Puerto de Yavaros