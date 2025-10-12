Bienestar hace recomendaciones de uso de tarjeta

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, recomendó a quienes vayan a recibir su pensión a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, que conserven el acuse que se les entrega al momento de recibir la tarjeta debido a que es lo único que los respalda para poder hacer el cobro en las sucursales.

Aunque por el momento la secretaría federal se encuentra trabajando en la entrega de tarjetas del programa pensión Mujeres Bienestar hasta el domingo nueve de noviembre, el llamado es para todos los que cuentan con su tarjeta, debido a que se extravía, el proceso para la adquisición de un nuevo plástico es tardado.

“Las recomendaciones que les hago con mucho respeto a todas las señoras es que conserven muy bien el acuse que les damos al momento de entregar la tarjeta, porque este es la única manera de poder ir a cobrar al Banco del Bienestar, a la ventanilla, si se les llega a extraviar la tarjeta del Banco del Bienestar. Conserven muy bien eso”, indicó el delegado.

Almada Palafox, también resaltó que el Banco del Bienestar no presta dinero, y su función primordial es la dispersión de recursos para programas federales, asegurando que los apoyos lleguen de manera directa y segura a beneficiarios como adultos mayores, estudiantes y agricultores entre otros.

Por otra parte, recordó que los beneficiados pueden pagar con la tarjeta del Banco del Bienestar como cualquier tarjeta de débito, en cualquier gasolinera, farmacias y tiendas de autoservicio. “El día que les toque el depósito si no pueden ir ustedes ese día, el dinero no desaparece del banco, es suyo y hay que recordar que es su cuenta de ahorro”.