Unison Cajeme apuesta por la infancia: tendrán jornada de ciencias

En busca de acercar la ciencia y tecnología a los niños y despertarles la curiosidad hacia esas áreas del conocimiento, la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme realizará este sábado el Rally de la Niñez Científica y Expo Profesiones STEM, informó el jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

El académico explicó que este evento se realiza cada año para que los niños se acerquen a las ciencias, que conozcan de primera mano qué son las carreras STEM y despertar ellos el interés para inclinarse hacia esas profesiones.

"Nosotros invitamos a las escuelas, principalmente a las primarias, para que los niños conozcan y se les despierte esa parte que va interesada por las ciencias", detalló.

Arias Martínez explicó que se tendrán stands y actividades para que los niños conozcan sobre biología, química, matemáticas, modelos de simulación, entre otros, los cuales pretenden orientar a las nuevas generaciones hacia el mundo de la ciencia.

La inauguración será a las 8:30 horas del sábado 4 de octubre y permanecerán abiertos hasta las 14:00 recibiendo a los niños que estén interesados en las diferentes áreas de la ciencia.