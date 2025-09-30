Mañana empiezan inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro

Mañana arranca la inscripción de los aprendices al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se busca incorporarlos a empresas de la región para que perciban ingresos y seguridad social.

El programa va dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen, quienes podrán realizar su capacitación en los centros de trabajo afiliados al programa federal.

En Sonora suman 7 mil 575 aprendices de Sonora incorporados al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes están incorporados a los centros de trabajo y reciben el pago mensual de 8 mil 480 pesos.

Los jóvenes que se vinculan a un centro de trabajo duran como aprendices por un periodo de 12 meses, en el que reciben sus pagos además de seguridad social por parte del IMSS.

En Cajeme se tienen registradas empresas de áreas industriales, comercios, alimentos, micro negocios, talleres, escuelas, instituciones de gobierno, entre otros.

El registro se hace a través de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y entre los requisitos se encuentran el contar con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio vigente, así como una fotografía y la ficha de inscripción.

Las vinculaciones con los centros de trabajo se hacen de acuerdo a los perfiles de los jóvenes.