  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Mañana empiezan inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro

Los jóvenes pueden inscribirse a través de la plataforma del programa federal

Sep. 30, 2025
En Cajeme se estima que entre el 60 y 70 por ciento de los aprendices egresados del programa son contratados por las empresas
Mañana arranca la inscripción de los aprendices al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se busca incorporarlos a empresas de la región para que perciban ingresos y seguridad social.

El programa va dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen, quienes podrán realizar su capacitación en los centros de trabajo afiliados al programa federal.

En Sonora suman 7 mil 575 aprendices de Sonora incorporados al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes están incorporados a los centros de trabajo y reciben el pago mensual de 8 mil 480 pesos.

Los jóvenes que se vinculan a un centro de trabajo duran como aprendices por un periodo de 12 meses, en el que reciben sus pagos además de seguridad social por parte del IMSS.

En Cajeme se tienen registradas empresas de áreas industriales, comercios, alimentos, micro negocios, talleres, escuelas, instituciones de gobierno, entre otros.

El registro se hace a través de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y entre los requisitos se encuentran el contar con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio vigente, así como una fotografía y la ficha de inscripción.

Las vinculaciones con los centros de trabajo se hacen de acuerdo a los perfiles de los jóvenes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


