Manufactura destaca en exportaciones de Sonora

Pese a la caída que tuvo en el segundo trimestre, la entidad se ubicó en octavo lugar a nivel nacional en el total de exportaciones

Sep. 30, 2025
El sector manufacturero tuvo una participación importante en las exportaciones a nivel nacional

En el segundo trimestre del año, Sonora tuvo un valor de las exportaciones por 7 mil 519.2 millones de dólares, en el que destacó el sector manufactura, según las Estadísticas de Exportaciones Trimestrales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones de Sonora representaron el 5.1 por ciento del total acumulado a nivel nacional y el estado se ubicó en el octavo lugar entre las 32 entidades federativas conforme al total de los productos exportados.

El sector manufacturero sonorense tuvo exportaciones por un valor de 5 mil 848.3 millones de pesos, posicionándolo como el principal exportador del estado en ese periodo de tiempo, seguido por el agropecuario con 857.9 millones de pesos y la minería con 810.8 millones de pesos.

Pese a ubicarse dentro de los primeros 10 estados más exportadores a nivel nacional, el valor total de las exportaciones en Sonora reflejaron una caída del 5.2 por ciento en comparación al mismo trimestre del año anterior.

EXPORTACIONES TIENEN UN CRECIMIENTO NACIONAL

A nivel nacional, el valor de las exportaciones tuvo un monto de 143 mil 983. 5 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2025, lo que representó un crecimiento generalizado de 5.2 por ciento.

Las entidades federativas con mayor participación durante ese periodo de tiempo fueron Chihuahua con 17.8 por ciento, Coahuila con 12.1 por ciento, Nuevo León con 9.8 por ciento, Baja California 9.3 por ciento, Jalisco 7.0 por ciento y Tamaulipas con 6.6 por ciento, que en conjunto aportaron el 62.6 por ciento del total nacional.

Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


