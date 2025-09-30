Este sábado es el Oktoberfest en Ciudad Obregón

Para promover la venta y consumo de la cerveza artesanal en el marco del Festival de la Cerveza en Alemania, este sábado 4 de octubre tendrá lugar en Ciudad Obregón el Oktoberfest, evento que se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas para culminar a la 1:00 de la mañana del domingo, en el Club Campestre, anunció el organizador principal, Jesús Beltrán.

En el evento, que se organiza en su tercera edición, se contará con varias empresas cerveceras de la localidad, así como de otras ciudades, entre ellas Nogales y Hermosillo en Sonora y de Guasave, Sinaloa, reveló el organizador.

Comentó asimismo que este tipo de actividades buscan, además de impactar en el ámbito sociocultural, generar turismo y, a través de ello, mejorar la derrama económica de la localidad.

En la primera edición, de 2023, se registró una asistencia de 500 personas; la del año pasado tuvo un aproximado de 700 asistentes, y en esta ocasión se espera que asistan entre 800 y mil, expresó.

Además de los stands cerveceros, se contará con gastronomía local y foránea, que la proveerán varios negocios de alimentos preparados, entre ellos uno de hot dogs estilo alemán; tacos de carne asada, pizzas y mariscos, entre otros, hizo saber.

En el ámbito musical, reveló que estarán amenizando los grupos locales Rey Pánico y Decibel; durante el desarrollo del evento se realizarán juegos y concursos diversos con premios para los asistentes.

El costo de la entrada es de 250 pesos si se compran los boletos en preventa y de 300 pesos en taquilla, que se pueden adquirir en línea en obsonticket.com , en el hotel Fiesta Inn y en La Vicenta Cantina; con ello al momento del acceso tendrán derecho a un vaso conmemorativo y dos distintivos con derecho a degustaciones de cerveza.

Por su parte, Sarahí Covarrubias, coordinadora de eventos en la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón consideró que en el evento se contará también con algunas marcas de bacanora que estarán realizando mezclas.