  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Este sábado es el Oktoberfest en Ciudad Obregón

Será en el Club Campestre a partir de las 18:00 horas; habrá varias marcas de cervezas artesanales y alimentos preparados

Sep. 30, 2025
Este sábado es el Oktoberfest en Ciudad Obregón

Para promover la venta y consumo de la cerveza artesanal en el marco del Festival de la Cerveza en Alemania, este sábado 4 de octubre tendrá lugar en Ciudad Obregón el Oktoberfest, evento que se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas para culminar a la 1:00 de la mañana del domingo, en el Club Campestre, anunció el organizador principal, Jesús Beltrán.

En el evento, que se organiza en su tercera edición, se contará con varias empresas cerveceras de la localidad, así como de otras ciudades, entre ellas Nogales y Hermosillo en Sonora y de Guasave, Sinaloa, reveló el organizador.

Comentó asimismo que este tipo de actividades buscan, además de impactar en el ámbito sociocultural, generar turismo y, a través de ello, mejorar la derrama económica de la localidad.

En la primera edición, de 2023, se registró una asistencia de 500 personas; la del año pasado tuvo un aproximado de 700 asistentes, y en esta ocasión se espera que asistan entre 800 y mil, expresó.

Además de los stands cerveceros, se contará con gastronomía local y foránea, que la proveerán varios negocios de alimentos preparados, entre ellos uno de hot dogs estilo alemán; tacos de carne asada, pizzas y mariscos, entre otros, hizo saber.

En el ámbito musical, reveló que estarán amenizando los grupos locales Rey Pánico y Decibel; durante el desarrollo del evento se realizarán juegos y concursos diversos con premios para los asistentes.

El costo de la entrada es de 250 pesos si se compran los boletos en preventa y de 300 pesos en taquilla, que se pueden adquirir en línea en obsonticket.com , en el hotel Fiesta Inn y en La Vicenta Cantina; con ello al momento del acceso tendrán derecho a un vaso conmemorativo y dos distintivos con derecho a degustaciones de cerveza.

Por su parte, Sarahí Covarrubias, coordinadora de eventos en la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón consideró que en el evento se contará también con algunas marcas de bacanora que estarán realizando mezclas.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Enfermedad renal crónica, la nueva pandemia
Ciudad Obregón

Enfermedad renal crónica, la nueva pandemia

Septiembre 30, 2025

Es la mayor causa de pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos: médico

Esperan sardineros buena temporada de captura
Ciudad Obregón

Esperan sardineros buena temporada de captura

Septiembre 30, 2025

Se prevé que arranque el 8 de octubre; ya superados los fenómenos de El Niño y La Niña, se esperan capturas de regulares a buenas

Llama pediatra a cuidar a menores de la obesidad
Ciudad Obregón

Llama pediatra a cuidar a menores de la obesidad

Septiembre 30, 2025

Se deben eliminar productos chatarra de la dieta y fomentar la activación física