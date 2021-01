Un sueño para ayudar

"Este es un sueño que siempre había tenido, pero no se me había dado la oportunidad de llevarlo a la práctica, hoy que miro como vamos avanzando, me siento muy feliz de que mi familia y amigos poco a poco se suman a este sueño que también es de ellos", destacó.

Explicó que el proyecto donde se siembran hortalizas, granos, flores y frutas, va en una cuarta parte de su propósito general, pero esto no lo desanima, porque a un año de haber iniciado se ha obtenido mucho avance, siendo lo más importante las caras de alegría de niños y adultos al cosechar lo que sembraron con tanto entusiasmo.

El emprendedor dijo que como segunda etapa del proyecto está el iniciar una escuela dentro del huerto, donde los niños de kínder y primaria aprendan a sembrar y cosechar sus propias hortalizas, a través de la asesoría de personas expertas, con imágenes y seguimiento a su trabajo.

"Otro de los propósitos es que los niños aprendan a través de las imágenes y la práctica, que tengan contacto con la naturaleza y sepan cuáles son los procesos para obtener los vegetales", destacó.

Indicó que las hortalizas que han sido cosechadas, son entregadas a las familias más necesitadas de la comunidad, además se acondicionó un andador en el perímetro del huerto, para las personas que deseen hacer ejercicio, lo visiten y pasen una tarde agradable.

Dijo que por el momento son 6 familias las que están involucradas, pero el proyecto está abierto para toda la comunidad que desee formar parte, y continuar inculcando en niños el amor a las plantas, y a los adultos que revivan sus costumbres.

El terreno que antes era un basurero, hoy gracias a las autoridades ejidales de la comunidad está convertido en un espacio de vida, que ve crecer platas de papa, zanahoria, frijol, maíz, sandía, melón, rábano, cebolla blanca, cebolla cambray, pepino, calabaza, flores, chile, naranja, toronja, limón, papaya, mango y mandarina.