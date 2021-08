Por su parte la Gobernadora Claudia Pavlovich manifestó estar contenta con el trabajo que realizó a lo largo de seis años, y aunque no está satisfecha porque hubiera querido hacer más por los sonorenses, la pandemia no detuvo su trabajo y siguió realizando acciones para los sonorenses.

Noticia Relacionada Último informe de Gobierno: CPA

PUBLICIDAD

"Hay muchas obras, más de 6 mil 400 obras, pero no me refiero nada más a las obras haber hecho más, pero bueno, nos tocón una época difícil, nos tocó una época difícil a la humanidad y obviamente Sonora no fue la excepción, pero sí me sentí contenta de haberle cumplido a los sonorenses.

"De los 100 compromisos he cumplido 94, hubiese querido cumplir todos, pero bueno, todos hemos atravesado por esta pandemia; me siento tranquila, me siento en paz, con ganas sí, con nostalgia de dejar este cargo que para mí ha sido un gran honor, un gran compromiso gobernar este estado, en tiempos muy difíciles, pero con ganas de estar con mi familia", manifestó.

La gobernadora Claudia Pavlovich agradeció a los sonorenses la confianza que durante seis años le brindaron y el apoyo que siempre sintió por los sonorenses.

La encargada del Poder Ejecutivo le deseó, además, lo mejor al Gobernador electo Alfonso Durazo, quien va a gobernar en medio de una pandemia, algo que no es fácil para nadie.