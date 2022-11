Transportistas ya no pagarán en las casetas

Ante la inminente llegada de la temporada de transportación de legumbres , que es del 1 de diciembre 2022 al 31 de mayo de 2023, avancen o no los acuerdos que el Movimiento por el Libre Tránsito ( MLT ) busca se den con la Secretaría de Gobernación ( Segob ), los transportistas no pagarán las casetas .

El integrante del MLT, Rigoberto López González, dijo que este jueves quedaría definida la fecha de la nueva reunión con la Segob para revisar la minuta de los acuerdos a los que llegaron el martes 8, cuando se reunieron en Hermosillo.

"Por decisión de asamblea y de acuerdos de compañeros de otras organizaciones que se han comunicado, como la temporada de legumbre inicia el 1 de diciembre y culmina el 31 de mayo, en ese tiempo no vamos a pagar las casetas; avance o no avance el acuerdo, no pagaremos, y la autoridad nos podrá multar, mas no impedirnos pasar", sentenció.

El presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa (Utracasin) dijo que la minuta que Gobernación está redactando debe contener todos los acuerdos a los que llegaron con los integrantes del movimiento y darle seguimiento.

Expresó que como la reunión fue en la capital de Sonora, entre Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el secretario de Gobierno de Sonora, cuando se quedaron dialogando y las tres entidades van a definir una propuesta en la que se pueda avanzar y, a su vez, en el movimiento también la van a revisar para analizar los contenidos.

Citó que como no se está haciendo justicia a los transportistas residentes, uno de los acuerdos es la reactivación de ese programa, en el que la autoridad, en palabra, siempre ha negado que se haya cancelado, pero que en los hechos si lo está.

Otro acuerdo, dijo, es analizar la forma cómo los usuarios frecuentes obtendrán un descuento que va aumentar gradualmente, hasta que llegue el momento en que dejen de cobrarles a ellos como transportistas y a todos los automovilista y, por consecuencia, las casetas se tengan que eliminar.

En cuanto a los chips de residentes, López González afirmó que la gente que se unió al movimiento de Navojoa y de Obregón manifestó que esos módulos fueron retirados, y cuestiona si al retirarlos signifique que el programa se canceló.