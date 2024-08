Transportistas de Navojoa piden al IMTES nuevas unidades

"Estamos muy inconformes con las autoridades del Instituto de Movilidad del Transporte, que nos han relegado y no hacen nada ante el problema que tenemos de competencia desleal", dijo Zuilma Navarro Bernal, representante de la empresa Transportes Ecológicos del Mayo.

Señaló que con la reciente entrega de seis unidades tipo Van "se está favoreciendo a terceros, haciendo a un lado a los concesionarios de toda la vida y quienes hemos sostenido el servicio en los últimos años".

Dijo que el IMTES no ha cumplido el compromiso asumido el año pasado de que los iban a apoyar, "pero no solamente no cumplió con eso, sino que además están apoyando a otros, lo que es muy injusto".

"Por si fuera poco, las autoridades ni nos tomaron en cuenta ahora con la entrega de las Van, ni supimos, ni nos avisaron, nos ignoraron, cuando nosotros somos los verdaderos concesionarios, los que cubrimos la mayoría de las rutas y los que estamos subsidiando al usuario, no el Gobierno", agregó.

Navarro Bernal adelantó que en los próximos días solicitarán formalmente al instituto que también les entreguen dichas unidades, porque los camiones, modelo 2016, que fueron entregados hace dos años, "ya están en malas condiciones".

"Queremos Van nuevas para continuar trabajando, porque no tenemos buena tarifa, ni subsidio; no tenemos manera de comprarlas nosotros", añadió.

Dijo que también hay muchas necesidades de transporte en otras colonias de Navojoa, lo que deben considerar las autoridades para que se entreguen más vehículos Van, a la par de mejor tarifa, que desde el 2017 está en 9 pesos.