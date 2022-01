Trabajadores de la salud piden trato digno

Esto, luego de que alrededor de 31 trabajadores, entre enfermeros, enfermeras y médicos fueron sustituidos el 31 de diciembre de 2021 por personal nuevo, con el argumento que había finalizado sus contratos para seguir laborando en áreas COVID.

Noticia Relacionada Buscará "Mayito" apoyos para el campo

PUBLICIDAD

"Yo no vengo a decirles muchas cosas secretario de Salud, solamente le voy a pedir en nombre de todos los trabajadores que platique con estos funcionarios para que cambien de actitud en el trato, ya que en múltiples ocasiones se han sentido ofendidos, lastimados, pisoteados y usted está enterado," le expresó.

La secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud en el sur de Sonora, aseguró que no están pidiendo el cese de Alberto Güereña, pero sí están exigiendo que cambie de actitud para trabajar en armonía.

"Por ejemplo, conmigo nunca ha tenido un acercamiento, más que una vez que yo quise hablar con él, porque Mario Villalobos me mandó. No hay una buena relación, pero sí doctor Güereña, delante del secretario de Salud, le digo que no tenemos nada que esconder," le reprochó.

Tras realizar un recorrido el secretario de Salud y el propio gobernador Alfonso Durazo Montaño por el Centro de Salud Urbano de Navojoa, se dieron cuenta de la molestia del personal que labora en área Covid, por la falta de dialogo que mostró Alberto Güereña para que les explicara su situación laboral.

Algunas enfermeras presentes agradecieron al mandatario estatal y al secretario de Salud por el buen trato recibido en la ciudad de Hermosillo hasta donde acudieron recientemente para manifestar su molestia y finalmente por haberlos reincorporados a sus unidades de trabajo el 6 de enero, justamente el Día de las Enfermeras y Enfermeros.

Por su parte Alomía Zegarra les refrendó su compromiso de asegurar que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados, al igual que los derechos humanos.

"Estamos conscientes de los contratos que tenemos, se nos explicó al momento de firmarlos, pero, aun así, yo creo que nos merecemos un trato digno y justo," dijo una de las enfermeras ofendidas.