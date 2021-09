Toma protesta Alfonso Durazo Montaño como Gobernador de Sonora

El sucesor de Claudia Pavlovich Arellano sustentó que habrá de trabajar "sin descanso por el rescate de nuestra hermosa tierra".

Hoy, sostuvo, el estado requiere un gobierno comprometido que trabaje para todas y todos, que garantice oportunidades y que esté del lado de la gente.

"En esta tarea no estoy sólo, me acompañan miles de sonorenses que me dieron su confianza el pasado 6 de junio y un gabinete de mujeres y hombres capaces e íntegros".

"El camino apenas empieza y juntos, a ras de piso, vamos a lograr el Sonora que merece la gente".

Aunque será hasta las 12 del medio día de hoy que emitirá un mensaje en el Congreso del Estado, durante los últimos días, Durazo Montaño ha esbozado sus programas de trabajo que incluyen la modernización de la infraestructura urbana, de puertos como Guaymas, y tan sólo en este municipio se prevé una inversión de cerca de 200 millones de pesos para la modernización de su aduana; la ampliación de las garitas de Sonora, así como apostarle a las energías limpias con la construcción en hectárea con paneles solares en 40 municipios serranos de Sonora.

Otro de los aspectos que ha resultado el hoy Gobernador de Sonora, es proteger y defender los derechos humanos de las personas, así como trabajar primero por los que menos tiene y darles la oportunidad que tanto han deseado.

Uno de los principales compromisos que el mandatario estatal realizó, es el de que su Gobierno trabajará para el interés mayoritario de la población y no de las minorías; así como trabajar por la justicia de quienes la han buscado por años, cómo los habitantes de los municipios del Río Sonora, y es por ello que también se enfocará para que el fideicomiso del Río Sonora regrese lo antes posible y pueda ayudar a las decenas de familias, que desde hace años se han visto afectadas con el derrame de varias sustancias toxicas en el Río Sonora.

El deporte y la educación serán temas de importancia en sus gestión, ya que impulsará programas de apoyo.

El transporte público es un tema que para los sonorenses no se ha atendido desde el fondo, por lo que Alfonso Durazo ha señalado que se ordenada para poderle brindar un mejor servicio al usuario, pero también se atenderá el tema los concesionarios de este servicio.

La Cuatro Transformación se ha encaminado por su lema, primero las pobres, y es por ello que el Gobernador ha resaltado que se encaminará con responsabilidad pero también que durante su gestión se conducirá con austeridad, y con ello seguir beneficiando a los que más lo necesitan.

Algunos de los invitados especiales fueron a la toma de protesta fueron Ana Gabriela Guevara titular de la Conade, Mario Delgado presidente del CEN de Morena , Citlali Hernández, secretaria general de Morena, Alberto Anaya, coordinador del PT nacional.