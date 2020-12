Toma de caseta por yaquis se tratará pacíficamente y con la fuerza pública

El mandatario federal destacó que se va a seguir la línea del diálogo, para así convencer de manera pacífica.

"Hemos estado hablando con ellos, con los representantes y gobernadores yaquis, y se va avanzando mucho en el Plan de Justicia, mucho. Se está hablando con los transportistas y está apoyando el Gobierno del Estado, estamos conciliando.

"Queremos que esto sea un acuerdo, y, como decía el presidente Juárez: 'nada con la fuerza, todo por la razón y el derecho'", recalcó.

En cuanto a la toma de las casetas de peaje, López Obrador dijo que se están recuperando, como en Nayarit y Sinaloa, aunque falta Sonora.

"Si no se cobran las casetas, si Capufe no cobra las casetas, no entran ingresos a la Hacienda Pública, y eso es un robo al pueblo, porque el presupuesto no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo", recalcó.

El mandatario federal dijo que las casetas no pueden estar tomadas, ya que hay maltrato de parte de los manifestantes hacia los automovilistas, por lo que esperan llegar a un acuerdo de manera de convencimiento para que se retiren.