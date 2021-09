Suspenden bloqueo en Pueblo Mayo

"Nosotros lo que pedimos es agua, así sea con la reparación, por lo pronto, pero queremos pruebas de que esto se vaya a hacer y que no nos salgan después con otra promesa incumplida y que nada más le sigan dando largas al asunto", dijo.

Por ello, advirtió que si para el viernes "no ven claro" bloquearán el Palacio Municipal, sin descartar la toma de la carretera federal y otras manifestaciones de protesta, como la de no dejar a la alcaldesa Rosario Quintero Borbón que dé su Tercer Informe de Gobierno.

"Que la presidenta no se vaya sin que nos resuelva nuestro problema; que no deje la bronca al próximo Gobierno, porque entonces ahí nos van a hallar, ya que los nuevos no le van a entrar pronto a esto", agregó.

Cota Álvarez lamentó que el Ayuntamiento y Oomapas no le hayan dado la debida importancia a una problemática que afecta a alrededor de cinco mil personas, que ya están cansadas de carecer de agua y cuando más se necesita por el fuerte calor y para prevenir el Covid-19.