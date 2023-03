Suspenden 3 guarderías en Hermosillo

Las tres estancias infantiles operaban de manera irregular y no contaban con las instalaciones adecuadas ni con los permisos para funcionar, lo que ponía en riesgo la integridad de los menores que recibían.

Las guarderías clausuradas fueron Kids Club Estancia Infantil, ubicada en la colonia Puesta de Sol, misma que presentaba varias anomalías graves, como no contar con programa interno, dictamen eléctrico, simulacros previos, mantenimiento de extintores, ni seguro de responsabilidad civil.





Asimismo, la Estancia Infantil Dulces Recuerdos de la colonia Las Lomas fue cerrada por no contar con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, dictamen eléctrico, capacitaciones, simulacros, retardante al fuego y presentaba un desnivel en la puerta de su salida de emergencia.

En lo que respecta a una estancia ubicada en la colonia Haciendas del Sur, misma que no contaba con nombre, fueron puestos los sellos de clausura ya que las instalaciones mostraban graves deficiencias, no contaban con salida de emergencia, no presentaron dictamen eléctrico ni programa interno de protección civil, no tenían capacitaciones, extintores, ni retardante al fuego.

En Hermosillo suman cinco guarderías clausuradas, pues anteriormente fueron cerradas la Estancia Infantil Risas y Pasitos, así como Champs Kids.

Una vez que estas estancias infantiles pongan en regla los requerimientos que demuestren que no ponen en riesgo la integridad de los pequeños, tendrán la oportunidad de volver a iniciar funciones.