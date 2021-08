Supervisa Pavlovich obra Black & Decker

Que Stanley Black & Decker haya decidido instalarse en Hermosillo, con una inversión de mil 60 millones de pesos, reitera la confianza que hay en Sonora, en su mano de obra y en la estabilidad laboral en el Estado, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al recorrer el avance de obra de esta empresa internacional que iniciará operaciones en diciembre de este año.

Acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Elías Barrios, Global Operatios VP, Special Projects Mexico and Outdoor Products; Chris Beam, Global Productivity Manager PPT at Stanley Black & Decker, Inc. y Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, la mandataria estatal destacó que esta empresa beneficiará a cientos de familias al emplear mil 800 sonorenses.