Sufre sin empleo

"No tengo gas desde hace más de tres meses en mi casa, no tengo para comer, tengo para pagar el recibo del agua y la luz, no tengo trabajo, estoy desesperada, porque no tengo a nadie que me pueda ayudar", expresó.

PUBLICIDAD

La mujer adulta señala que ha tenido que caminar grandes distancias desde su casa al centro de la ciudad para buscar un trabajo como empleada doméstica, pero por su edad, no ha podido encontrar.

Comenta que, si no encuentra pronto un empleo, no tendrá para pagar la luz y el agua, lo cual complicará aún más su situación.

"Espero que alguien se interese y me pueda echar la mano con trabajo, ya me vacunaron contra el covid, me siento apta todavía para cuidar enfermos y trabajar como empleada doméstica", mencionó.

Aseguró que tiene un hijo que vive en Sinaloa, pero desde hace años no sabe de su paradero, ya que se fue a vivir con su padre.

Comenta que hace ochos años trabajó como cocinera para el DIF Municipal, pero un día le dieron las gracias sin liquidarla.