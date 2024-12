Submarino amarillo turístico de Puerto Peñasco entra en fase de pruebas

Bañado por el Mar de Cortés, Puerto Peñasco, Sonora, es uno de los destinos turísticos más atractivos del estado y de México.

Por ello, promotores turísticos llevaron a la ciudad una atracción por demás increíble: un submarino para llevar paseantes para que conozcan el fondo del mar y sus maravillas.

Y no, no se trata del submarino amarillo del que hablan The Beatles en una de sus canciones, sino del batiscafo, llamado "Hello Submarine", el primero de su especie en el estado, y el cual fue sometido a distintas pruebas a fin de determina si está listo para llevar pasajeros.

El "Hello Submarine" es un anfibio dispuesto para llevar personas para que se recreen con la vista de las profundidades, un aparato con capacidad para 12 personas por viaje.

Así fue metido en el agua, en los muelles de Puerto Peñasco, lo que causó gran curiosidad entre los paseantes; los test se realizan para que esté listo para paseos turísticos, por otra parte, se indicó que aunque no es para inmersión total, sí será la suficiente para ver el fondo del mar.