"Soy de barrio, y ahora reconocida internacionalmente como DARE": Oficial Cristina García

Tiene 22 años impartiendo los cursos en escuelas de educación básica; la enseñanza de valores y ética es lo que la motivó

Por: Leova Peralta

La enseñanza de valores y ética es lo que motivó a Cristina Martina García García a impartir cursos a través del programa DARE, el cual consiste en brindar información sobre prevención del consumo de drogas, a menores de edad, y tanto ha sido su dedicación que incluso es reconocida a nivel internacional.

Cristina, quien ha sacado adelante a su hija e hijo, cuenta que en un inicio no quería ser oficial, pero poco a poco fue encontrando el amor a su oficio, llevándola a prepararse para aportar un bien a la sociedad, hasta que se encontró con el programa DARE, en el que participa desde hace 22 años.

"De hecho, yo nunca pensé ser policía, no te puedo decir que entré por vocación, yo entré a la policía de casualidad porque mi hermana vi un anuncio en el periódico y yo estaba recién divorciada y mis hijos necesitaban comer, ella me dijo que estaban solicitando policías", contó Cristina.

Dice que hace 28 años, cuando entró como oficial, tenía como meta durar alrededor de dos meses pensando en que tal vez no le iba a gustar, pero que a la semana siguiente de haber ingresado como policía se dio cuenta de que se podían varias cosas buenas. "Fue entonces cuando la vocación surgió en mí".

"Soy policía de vocación y me encanta mi trabajo, a mí me gusta donde quiera que me han puesto porque he estado en muchos lugares, y ahora soy aquí DARE", expresó Cristina, siendo en esta encomienda donde se ha desarrollado en los últimos años, llevándola a recibir el premio internacional de oficial DARE, el cual fue entregado en el congreso anual realizado en Estados Unidos.

"Yo soy de barrio y a lo largo de toda mi vida yo veía que muchos jovencitos empezaban a destruirse con el uso de las drogas, y yo quise hacer una diferencia, quiero seguir dejando huella en esos corazones, dejar una semillita en los niños, en los papás, despertar la conciencia".