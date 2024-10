Salud Sonora: Sin casos nuevos de viruela del mono

En Sonora no se han reportado más casos de viruela del mono desde hace alrededor de dos meses, informó José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud del Gobierno del Estado.

Precisó que al momento, solo dos personas de Hermosillo y San Luis Río Colorado se han contagiado de la enfermedad fuera del Estado.

"En estos momentos tenemos aproximadamente dos meses completos en donde no hay casos... Fueron dos casos confirmados, todos los demás casos que en su momento se calificaron como probables se terminaron descartando", compartió.

El funcionario estatal recordó que en total y hasta el momento, en la Entidad se han presentaron siete casos probables de viruela del mono.

José Luis Alomía Zegarra recordó que en contagios por viruela del mono se requiere un contacto muy estrecho y un ejemplo de ello es por transmisión sexual.

"Recordemos que la viruela del mono no es una enfermedad que se transmita fácilmente, pues se transmite por un contacto muy estrecho, hablamos de transmisión sexual de la enfermedad. No es una enfermedad de que yo me voy a contagia porque me contagié en el transporte público", mencionó.

El secretario de Salud en Sonora precisó que los dos casos positivos de viruela del mono fueron importados, es decir, no se registraron en territorio sonorense.

"Por eso en Sonora no hemos tenido mayor problemática y aparte esos dos casos confirmados de viruela del mono, fueron hace aproximadamente dos meses, no tuvimos ningún caso secundario, es decir, ninguna persona se contagió a consecuencia de esos casos importados y en estos momentos ni siquiera se han presentado casos probables", aclaró el funcionario estatal.