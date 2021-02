Sonora será potencial para el turismo internacional

El objetivo, además de incentivar las visitas de personas a nuestro Estado, es el turismo submarino, sobre todo cuando hablamos de que en este Mar de Cortés se sumergirá el ex Buque de la Marina, Santos Degollado, el cual se convertirá en un arrecife artificial y habrá de atraer, seguramente, muchas especies marinas, logrando crear poco a poco un escenario maravilloso en esta región.

"Hacer turismo submarino ayuda a conocer y preservar la vida de nuestras especies marinas. Con el hundimiento de diversas embarcaciones, diversas estructuras como las plataformas petroleras y estructuras de arte, han servido para incrementar la colonización de zonas de baja diversidad por organismos marinos, ya que atraen a su entorno a peces de ornato y algunas especies de importancia económica", recalcó.

Durante el foro se destacó la importante participación de Jean-Michel Cousteau, presidente de Ocean Futures Society, quien dijo que este tipo de eventos es de suma importancia para todos los sectores.

"Me congratulo por esto, ayudaré en lo que pueda, desde que practico el submarinismo, que mi padre me ponía un tanque en la espalda cuando era niño, me di cuenta que no pararía y nunca pararé, será un gusto visitarlos a ver ese navío cuando sea hundido", señaló.





También estuvo presente Jaime González Cano, fundador del museo subacuático de arte (MUSA) en el Caribe mexicano, el cual se encuentra en Cancún, donde hay 12 galerías donde se puede trabajar libremente, quien describió cómo se trabaja en esa parte del país, así como la importancia del manejo de diversas especies.

Por su parte Alberto Friscione, Buzo marino mexicano, dijo que en el Caribe mexicano se encuentran hermosos arrecifes, los cuales colindan con Golfo de México, teniendo una gran diversidad de especies, destacando que el turismo en esas partes de México ha consolidado un sector lucrativo, pues tan sólo en 2019 México estuvo en sexto lugar en turismo internacional y consolidado como un país mega diverso.

"Proteger de manera eficaz estos sitios permitirá la recuperación de la vida marina, ya que se detendría el impacto negativo al que han sido sometidos, dicha recuperación tendría el potencial de generar una economía circular, al conectar el consumo de la pesca local en sitios diferentes del buceo, incrementa la biodiversidad marina y atraería turistas que consumiría en una cooperativa pesquera certificada y aumentan los ingresos de los operadores de buceo local y los pescadores artesanales", afirmó.

Ante las diversas exposiciones en el foro, Luis Núñez Noriega reiteró el compromiso que se tiene al haber anunciado hace unos meses el hundimiento del ex buque de la Marina llamado Santos Degollado, lo que traerá cosas positivas para el sector.

"Consiste en construir un arrecife artificial en San Carlos, que se ha estado realizando una gestión muy valiosa con los empresarios el sector turístico de la región de Guaymas-San Carlos con el apoyo de la marina naval de México, particularmente de la cuarta región, de la mano con el Gobierno del Estado y los municipios. Es para poder tener un espacio de conversación, para que las especies marinas puedan crecer, desarrollarse, pero también un espacio para la recreación para el buceo de investigación de uso recreativo", indicó.

Con este proyecto, dijo, Sonora estaría en el ojo del turismo internacional, así como del buceo de investigación, y para la conservación de especies, por lo que después del hundimiento se espera la visita de miles de turistas locales, nacionales e internacionales.