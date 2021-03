Sonora regresa a color amarillo

Hugo López-Gatell Ramírez subsecretario de prevención y promoción de la salud, informó que, aunque el semáforo cambió los colores de algunos estados, sigue dando esperanza por la reducción de la pandemia, aunque no se debe de confiar. "Son siete entidades que pasan a verde o que están en verde, ya lo estaban Campeche y Chiapas, ya no lo está Sonora, a veces una entidad que ya estaba en verde cambia la dinámica de la epidemia de una quincena a otra y se regresa a amarillo, eso le pasó a Campeche, luego le pasó a Chiapas, no hay que desanimarnos.

"Es posible que, si continúan con los esfuerzos en Sonora, se logre recuperar el color verde", López-Gatell.