Sonora registra 300 casos de Covid 19 y una defunción de julio a agosto de 2023

"De julio a agosto en Sonora se confirmaron 300 casos de COVID19, uno de ellos que terminó con la muerte de un paciente de la tercera edad sin vacuna, pero no hay situación de alarma", señaló el Subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en la entidad.

El doctor Víctor Abel Coronado Félix recomendó aplicar las medidas de prevención implementadas durante la pandemia que inició de lleno a partir del 2020, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y utilizar gel antibacterial.

"Ha habido mucha información en medios y en redes sociales sobre que estamos en una emergencia y podemos decir que no es una realidad, actualmente sí hemos tenido incremento en los casos de Covid19 en el estado pero no es para que las personas se estén alarmando", apuntó.

"Hay un incremento en los recientes dos meses (65 casos en julio y 235 en agosto), hay que recordar que las medidas de prevención siguen vigentes, a pesar de que ya no hay pandemia desde mayo del año pasado", sostuvo.

Hay muchos anuncios en escuelas principalmente privadas sobre el uso de cubrebocas, comentó, donde se hace la indicación de que es obligatorio y la recomendación de la Secretaría de Salud es de continuar con el lavado de manos y el uso de cubrebocas ante cualquier síntoma respiratorio.

"Estas medidas del cubrebocas son no solamente ante posible Covid 9, son ante cualquier tipo de enfermedad respiratoria para evitar contagios, no es una situación de emergencia en la que nos encontramos, no es una obligatoriedad el uso de cubrebocas, simplemente son recomendaciones".

SE PUEDE CONSULTAR

"Algo muy importante para la población es que debemos tener la información de medios oficiales, de los boletines epidemiológicos a nivel federal y los boletines que se emiten en la Secretaría de Salud", puntualizó.

En el portal de Internet de la Secretaría de Salud (www.saludsonora.gob) se divulga cada semana el comportamiento de las enfermedades, datos que pueden ser consultados por cualquier persona.

El doctor Coronado Flores aseguró que en los hospitales del sector público en Sonora continúan realizando las pruebas para detectar posibles casos de Covid 19 para poder mantener una vigilancia.

"Lo importante es que los pacientes sepan que hay que usar el cubrebocas cuando hay síntomas respiratorios y acudir a la unidad médica que le corresponda para hagan una revisión clínica", expuso.

TODO EL AÑO

Recordó que son enfermedades virales de fácil contagio y que en el período de agosto-septiembre pasado se incrementó la movilidad social y eso pudo propiciar el aumento de contagios.

"No estamos en una pandemia, hay que tomar en cuenta que las enfermedades respiratorias virales se presentan durante todo el año, tienen sus altibajos más en temporada de frío y cuando hay cambio de temporada", explicó.

A nivel nacional y a nivel mundial hay un incremento en los casos, advirtió, pero no son cifras que lleven a emitir una alerta o estado de emergencia.

ACLARA FUNCIÓN DE LA VACUNA

Precisó que tener aplicada la vacuna no es garantía de que la persona no se contagie, ya que el bilógico no opera como escudo, sino que es un elemento que ayuda al organismo a combatir el virus y mitigar los efectos negativos de la enfermedad.

"No significa que una persona que ya tiene la vacuna no se vaya a contagiar de Covid 19, la vacuna lo que permite es disminuir la sintomatología y los riesgos de complicación y muerte, para eso son las vacunas y sus refuerzos", expresó.

Puso como referencia que gracias a la alta cifra de personas vacunadas en Sonora, hubo una reducción en hospitalizaciones por Covid 19.

COVID 19 EN SONORA:

Casos confirmados en 2023: 7004

Defunciones: 44

Casos confirmados de 2020 a septiembre 2023: 206, 225

Defunciones: 10,367

Casos confirmados en el 2022: 75, 037 casos

Defunciones: 1,005

RECOMENDACIONES:

- Usar cubrebocas en caso de tener una enfermedad respiratoria

- Lavarse manos con agua y jabón

- Uso de gel antibacterial

- Estornudo de etiqueta

- Acudir a su clínica para valorar si requiere refuerzo de vacuna contra COVID





Fuente: Secretaría de Salud Sonora