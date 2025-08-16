Sonora intensifica medidas contra el dengue ante aumento de casos

Debido al repunte de casos de dengue en Sonora, las autoridades han intensificado las medidas para combatir al mosquito Aedes aegypti, principal portador de este virus. El Gobierno Estatal informó por medio de la Secretaría de Salud, el inicio a la segunda Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025.

Esta acción tiene como fin reducir los casos y maximizar la reducción de la transmisión de este virus, esto se realizará por medio de diferentes estrategias cómo son: saneamiento básico, control del vector y eliminación de criaderos de los mosquitos. Dichas medidas tendrán énfasis en planteles educativos y zonas de alta concentración poblacional.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN EN SONORA PARA CONTROLAR EL DENGUE?

Junto con las estrategias antes mencionadas, las autoridades de salud explicaron que una de las estrategias primordiales es la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Esto se hará en cada localidad prioritaria de Sonora, y será liderado por el personal de salud de cada región en coordinación con autoridades municipales y voluntariado.

Aunado a esto, se ha explicado que la Secretaría de Salud se encuentra trabajando con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), dependencia que participa en la inspección de potenciales criaderos y busca promover medidas sanitarias que ayuden a la prevención del dengue en las comunidades intervenidas.

La Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025, buscará realizar la intervención en 312 localidades prioritarias identificadas por su riesgo epidemiológico. Dentro de estas zonas, las autoridades realizarán la limpieza y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

REPUNTE DE CASOS DE DENGUE EN SONORA

Según el Informe Epidemiológico Semanal, hasta el 3 de agosto, Sonora registró un repunte de casos de dengue con un total de 160 contagios confirmados, esto representa un incremento de 26 casos con relación a la semana anterior. En casos no faltes, la Entidad tuvo un aumento del 741.05% de casos confirmados.