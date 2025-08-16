  • 24° C
Sonora

Apoya CECOP a huatabampenses afectados por lluvias

Entrega material de vivienda a familias de colonias y comunidades rurales

Ago. 16, 2025
Apoya CECOP a huatabampenses afectados por lluvias

El Gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), entregó apoyos al Ayuntamiento de Huatabampo para las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en días pasados.

La entrega se realizó en el auditorio del DIF Municipal, donde el coordinador general del Cecop, Jesús David Mendoza Rivas, informó que la ayuda consiste en material de vivienda, con una inversión de 711 mil pesos, a través del programa "Piso Transforma Sonora".

En su mensaje, el funcionario estatal mencionó que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño es atender por igual a los  72 municipios del estado, como en este caso Huatabampo.

"Estos apoyos son para resolver de manera inmediata los problemas en las casas  que sufrieron muchos daños por las lluvias. Ahora sí les va a tocar a los que nunca les había tocado", afirmó.

Por su parte, el alcalde Alberto Vázquez Valencia agradeció la ayuda y aseguró que seguirá trabajando "a ras de suelo" por el bienestar de las familias huatabampenses. 

"Con estos materiales nos vamos a dar la tarea de que les llegue el apoyo a los más necesitados, permitiendo a las familias afectadas por las lluvias recuperar la estabilidad en sus viviendas", externó.

Detalló que los apoyos consisten en 40 cubetas de pintura de látex, 10 cubetas de pintura de esmalte, barrotes de madera, fajillas de pino, hule negro y 300 láminas para la reparación de casas.

DATO

El martes 12 de agosto se registró una lluvia de 70 milímetros y fuertes vientos, que causaron daños en 10 colonias y 10 comunidades rurales de Huatabampo

Raúl Armenta
