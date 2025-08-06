  • 24° C
Sonora

Refuerzan acciones contra el dengue

Señala Salud Municipal de Navojoa que se mantienen las jornadas de descacharre como acción preventiva

Ago. 06, 2025
Navojoa se encuentra sin una amenaza latente de dengue, al haberse detectado sólo un caso en lo que va del presente año, sin que este llegue a considerarse un riesgo para la comunidad.

Juan Carlos Cañedo, quien es director de la Dirección de Salud Municipal, resaltó que actualmente Navojoa continúa sin una amenaza activa por casos de dengue, pese a que está vigente la temporada de lluvias.

Dijo que esto se debe a las acciones preventivas que se han realizado en los últimos meses, lo que ha permitido que no se repita un escenario similar al vivido en 2022, en el que se presentaron brotes explosivos y, lamentablemente, algunos fallecimientos.

Semanas atrás, recordó que se hizo público el primer caso, el cual había sido importado, pero gracias a las acciones preventivas que se aplicaron se logró contener su propagación, lo que ha permitido que no se haya registrado ningún nuevo caso.

Por parte de la Dirección de Salud Municipal, se han realizado constantes jornadas de descacharre con el fin de retirar los criaderos potenciales que se puedan encontrar en el hogar, donde en la última jornada efectuada el pasado viernes se logró el retiro de 3.2 toneladas de cacharros, en dos colonias atendidas y 840 viviendas visitadas.

Para este cierre de semana, anunció que se tendrán nuevas jornadas: la primera es a partir de hoy miércoles 6 de agosto en la colonia Deportiva, mientras que mañana jueves 7 de agosto en la colonia Juárez y el viernes 8 de agosto en la colonia Mocúzarit.

Instan a la comunidad a sumarse a la prevención, manteniendo sus patios limpios

Edgar Coronado
