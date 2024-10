Destaca Sonora en energías renovables

La industria de energías renovables en Sonora eventualmente pudiera representar un motor de crecimiento económico para la Entidad, consideró el especialista en energía, Gonzalo Rodríguez Villanueva.

El también director del Centro Regional de Innovación (Cerinnova), destacó que la industria en mención, tiene la capacidad de atraer al Estado a otras industrias que usen la energía renovable para la manufactura en sus productos.

"Se está produciendo una inversión que de alguna manera está animando a otras empresas a que vengan y visiten Sonora, específicamente al Consejo de Desarrollo Sostenible (Codeso) y esto de alguna manera anticipa, que junto con la producción de energías limpias vengan otro tipo de industrias que utilizan la energía renovable para la manufactura en sus productos", compartió.

CFE

El exrector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), explicó que cuando Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplié su capacidad de distribución de energía limpia, habrá un beneficio significativo para la economía del ciudadano y la industria energética, además, Sonora será altamente atractivo para atraer más inversión.

"Aquí el detalle es que se produce mucha energía, pero no toda se puede distribuir, entonces mientras no podamos distribuir la energía no vamos a poder tener suficiencias de energía para la industria y el consumidor, producimos más energía que la que podemos suministrar", explicó.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora se encuentra entre los primeros cinco estados del país con más crecimiento en la industria energética en general, incluida la de energías limpias.

De acuerdo a información del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se reporta que tras un difícil panorama a inicios de 2024, la industria eléctrica de Sonora logró superarse pues ya para mayo de este año presentó un crecimiento del 9.9 por ciento y en junio tuvo un mejor desempeño con un crecimiento de 16.2 por ciento, con lo cual se posicionó en la quinta región del país con mayor dinamismo en materia energética en México.

La industria energética de Sonora incluye generación y comercialización de energía