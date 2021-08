Sociedad debe apoyar para una vejez digna

Del total de adultos mayores en la encuesta, poco más de 129 mil adultos mayores son económicamente activos, lo que es la minoría pues más de 227 mil personas de más de 60 años a nivel estatal no son económicamente activos.

"No hay nada que no vayamos a querer más que a un nieto o a una nieta, a veces piensan: ya tiene 60 o 70 años ¿qué voy a hacer yo? Ya tiene su pensión, sí, pero no lo cuidan, no hay quien vigile si se toma las medicinas, y son situaciones que deben verse, que exista en la sociedad una cultura para colaborar a una vejez digna", dijo Arteaga González.

Aunque no mencionó una cifra, el director de Abuelos Trabajando manifestó que desafortunadamente todavía hay casos donde los hijos y nietos, descuidan o abandonan a los adultos mayores de la familia, en algunas otras situaciones, los despojan de sus propiedades o hasta se apropian de su pensión.

En cuanto a los servicios de Abuelos Trabajando, durante la pandemia la prioridad fue cuidarse y por lo menos unos 40 sí participaron en el programa de "Abuelo Guardián", en el cuidado de planteles escolares.

"Ese programa concluyó en diciembre, fue complicado por la pandemia y todo eso, pero sí nos deberían dar más oportunidades a los abuelos que vivimos frente a una escuela, que podamos cuidarla para no perder ese estímulo que son de 100 pesos diarios, pero que hay a quienes les sirve de mucho", puntualizó.