Sin sueldo policías de Benito Juárez

Policías que no proporcionaron su identidad dijeron que, hasta la tarde de este viernes, no les pagaban ni siquiera la primera quincena de enero, lo que fue confirmado por los regidores Hiram Sandoval López y Edgardo Martínez Robles.

"Se nos aseguró que ya nos iban a pagar las dos quincenas, pero el hecho es que esto ya es un problema recurrente, seguimos siendo relegados", manifestó un elemento.

Dijo que la alcaldesa Flora Lina Mungarro Garibay debe mostrar una mayor atención a esta problemática, porque hasta el momento no parece importarle si los agentes llevan el sustento a sus casas.

"Nosotros vivimos al día, batallamos para cubrir nuestras principales necesidades, además de que siempre arriesgamos nuestras vidas; debería haber una consideración especial, pero sucede lo contrario", expresó.

"De por sí ganamos muy poco y no estamos al nivel salarial de muchos otros municipios, ahora que no nos paguen puntualmente, no se vale", agregó.

Dijo que todos los policías están en la postura de que, si continúa el retraso en los pagos, llevarán a cabo acciones más drásticas.

REGIDORES APOYAN

Por su parte, el edil Hiram Sandoval dijo que platicó con el tesorero del Ayuntamiento, quien le informó que estaban esperando unos recursos para cubrir las dos quincenas.

"Siempre hemos estado pendientes de que les paguen y lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades", externó.

En tanto, el regidor Edgardo Martínez lamentó que una vez más, los elementos de la corporación sufran estos problemas.

Afirmó que debe una mayor planeación en las finanzas y asegurar, antes que cualquier otra cosa, el salario del personal, en este caso de los agentes.

"Esta es una situación que ya no debe repetirse en lo que resta de este gobierno", puntualizó.