Sin noticias de Jesús Ignacio

Paula Molina, novia de Jesús Ignacio, comentó que las autoridades están en contacto con sus suegros, quienes también han estado mal emocionalmente por la desaparición de su hijo, así como toda su familia, amigos y conocidos.

"Hasta el momento no hay ninguna información de Jesús Ignacio, y por la situación yo caí en ataques nerviosos y pues ya no he podido estar muy de cerca, pero estamos al pendiente de lo que nos lleguen a decir. Solamente hasta ahorita sabemos que la última vez que se le vio fue por el bulevar Gaspar Luke, por la calle Carlos Cuéllar, como a las 11:40 de la mañana y desde entonces no sabemos nada de él", manifestó.

Paula Molina espera que tanto las autoridades como la aplicación de Didi puedan dar respuesta, pues los días son eternos sin saber nada de Jesús Ignacio, quien desde hace dos años se conectaba en la aplicación de taxi de alquiler.

En cuanto a la empresa Didi, mediante un comunicado señaló que el equipo de la plataforma ha dado máxima prioridad a esta investigación desde el primer momento en que se reportó el incidente y desde entonces han atendido cada una de las solicitudes, tanto de la familia como de las autoridades que llevan el caso.

Y aunque no dio detalle si cuenta o no con las ubicaciones del joven desaparecido, se espera que esa información haya sido emitida a los entes correspondientes.