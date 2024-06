Sin dinero para el aire en camiones

Concesionario del servicio señala que falta que el Gobierno cumpla con su parte del subsidio, para que puedan operar

Por: Raúl Armenta Rincón

Concesionarios del transporte urbano de Navojoa, agrupados en la empresa Transportes Ecológicos del Mayo, no cuentan con los recursos económicos para reparar el sistema de aire acondicionado de los camiones.

Zuilma Navarro Bernal, representante de esa empresa, reconoció que en este Municipio no se está cumpliendo con el acuerdo establecido por la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, según el cual todas las unidades, a partir del 15 de abril, deben traer en funcionamiento la refrigeración.

"Nos han reclamado mucho, principalmente a los choferes, pero estos reclamos deben ser para el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, que con su falta de apoyo ha agravado la crisis del sector", dijo.

Mencionó que desde el 2017 se tiene la misma tarifa, "y nosotros ya subsidiamos a los usuarios con el 50 por ciento a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, pero el Gobierno no paga ese diferencial, que es de tres pesos y que está establecido en la ley".

"De esta manera, no estamos en condiciones de mejorar el servicio, porque además nuestros costos de operación son muy altos, en diésel, mantenimiento, refacciones, llantas, servicios, mano de obra, etcétera, complicándonos más la situación", explicó.

"No tenemos la tarifa justa; entonces, sin tarifa y sin subsidio, sumado a la competencia desleal de los Uber, que invaden ilegalmente nuestras rutas y no los pueden controlar, no tenemos la forma de realizar mejoras", añadió.

Navarro Bernal señaló que son como seis meses los que los autobuses deben traer el aire acondicionado, "pero las unidades no están en las condiciones mecánicas adecuadas para soportar el funcionamiento de ese sistema".

"No es justo que a nosotros nos carguen todos los problemas, cuando somos los que, con muchos esfuerzos y sacrificios, estamos sosteniendo el servicio del transporte", Zuilma Navarro