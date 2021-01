Sigue la guerra contra el Covid en Sonora

De los nuevos infectados, 263 ocurrieron en hombres y 326 en mujeres, residentes de Hermosillo 214, Cajeme 138, nogales 55, Guaymas 29, San Luís Río Colorado 26, Navojoa y Puerto Peñasco 17, Huatabampo 16, Baviácora 13, Empalme 11, Caborca, Álamos y Cananea 7, Magdalena 6.

Además, en General Plutarco Elías Calles 5, Etchojoa 4, Bácum y Pitiquito 3, Benito Juárez 2, Yécora, Bacoachi, Rosario, Cucurpe, Santa Ana, Agua Prieta, Ímuris, Benjamin Hill y Naco 1 cada uno.

De los nuevos contagios, 50 se presentaron en trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas; también se confirmaron 7 pacientes pediátricos y 5 casos en embarazadas, acumulándose mil 29 y 418, de manera respectiva.

Desde que inició la pandemia, en marzo del año pasado, 50 mil 743 personas se han recuperado de Covid-19 se han recuperado de la enfermedad.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud Sonora, reconoció que en el mes de enero han aumentado los casos y defunciones por Covid-19, situación que se ha ido agravando con el paso de los días, ya que se han roto récord de defunciones y nuevos contagios desde el inicio de la pandemia.

"En estos días hemos pasado por momentos muy oscuros, miles de familias de luto en Sonora, centros médicos perdiendo a sus soldados y nosotros rompiendo récords de contagios, la pandemia está en estos momentos en su peor momento.

"Quiero ser enfático en este punto, romper récord de contagios significa que, a pesar de las recomendaciones de no hacer reuniones en Año Nuevo, la gente siguió juntándose; te tomas a juego las recomendaciones y un récord de contagios es la suma de irresponsabilidad, las consecuencias de la inconsistencia y de los oídos sordos de la gente", recalcó.

Para que los contagios y defunciones por Covid-19 no sigan en aumento, el funcionario estatal pidió a los sonorenses no seguir reuniéndose, ya sea dentro o fuera de sus hogares, evitar salir si no es necesario y cuidarse con la regla de tres para evitar contagiarse, la cuales son el uso en todo momento del cubrebocas, aplicar la sana distancia y lavárselas manos constantemente.