Sí aspiro a la Alcaldía: Yalia Salido

"Sí aspiro y tengo en mis metas gobernar Navojoa; me siento con el carácter, experiencia y capacidad necesaria para ello", afirmó la arquitecta Yalia Salido Ibarra.

"Esto es muy importante y una de mis fortalezas, es decir, haber estado adentro como funcionaria y afuera como empresaria, lo que me permite tener un mayor conocimiento y visión sobre la problemática de nuestro municipio y sus soluciones; esta es una de mis ventajas que puedo aportar al servicio de Navojoa", resaltó.

Noticia Relacionada Ofrece Infonavit prórrogas en crédito

Originaria de esta ciudad, Yalia Salido se definió como una mujer de valores, convicciones, retos y resultados. "Me encantan los retos y, afortunadamente, los que he enfrentado los he sacado adelante, con muy buenos resultados", sostuvo.

"A lo largo de la vida me he forjado como una mujer de lucha, que sabe trabajar en equipo, con disciplina y alto sentido de responsabilidad, consciente de que hay que saber planear, tener objetivos claros y precisos, una mente abierta a la innovación y a las nuevas tecnologías, además de contar con capacidad de gestión y relaciones profesionales a nivel federal y estatal", señaló.

"Y, sobre todo, con el compromiso de devolverle a Navojoa una parte de lo mucho que la vida me ha dado y que está a disposición de las familias de nuestro municipio, para construir juntos la nueva realidad que nos exigen estos tiempos tan complejos", agregó.

Salido Ibarra consideró que la política es apasionante en todas sus vertientes; la política empresarial en las cámaras y organizaciones; la política pública como funcionaria, y la política partidista. "Cada una nos forja y nos alecciona y, por supuesto, me gustaría ser presidenta municipal; me siento con el temple y sensibilidad que se requieren para hacer política, escuchando y atendiendo a las familias de Navojoa, sumando todos los afanes y esfuerzos tanto de los empresarios, las diversas organizaciones, asociaciones y sectores para, desde su espacio de participación, hacer de nuestro Municipio un lugar digno para vivir", subrayó.

"Puedo abrir nuevos caminos con acciones para construir las nuevas realidades que aspiramos quienes vivimos en Navojoa; marcar la diferencia, uniendo las voluntades para propiciar un mejor destino; sé que se puede y sé cómo lograrlo", aseguró.

Yalia Salido es hija de Rafael Salido Orcillo y de Trinita Ibarra de Salido, ambos ya fallecidos. Es la octava hija de una familia de ocho hermanos, cinco mujeres y tres hombres. Tiene tres hijos, Rodrigo, Yalia y Manuel, y dos nietos, Valentina y Santiago.

"Como muchos navojoenses, salí a estudiar y trabajar medio tiempo para ayudarme con mis gastos y, en 1981, logré graduarme como arquitecta en la Universidad Autónoma de Guadalajara", recordó.

"En 1982, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Hermosillo, donde trabajé en lo que antes era Recursos Hidráulicos y en proyectos particulares. Regresamos en 1988 a Navojoa, donde inicié mi vida profesional al instalar un despacho de arquitectura y avalúos. Posteriormente, en 1995, fundé mi primera empresa constructora y así, a lo largo de mi vida, trabajé de manera independiente y a veces asociada", agregó.

Con respecto a la administración pública, dijo que en 1994 fue invitada a participar en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Navojoa, y después, en el periodo 2009-2012, como síndica procuradora, "donde trabajando en equipo con síndicos de todo el país, conformamos la Asociación Nacional de Síndicos Municipales de la República Mexicana, donde participé como secretaria general".

"Actualmente soy coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, el ISIE, cargo en el que me he desempeñado desde septiembre de 2015, conformando un gran equipo con personas que le tienen un gran amor al instituto y que gracias a ellos y a la gestión de recursos por parte de la gobernadora, hemos podido intervenir para mejorar a 8 de cada 10 planteles educativos a lo largo y ancho del Estado de Sonora", dijo. Expresó que se siente muy satisfecha de este trabajo y de poder contribuir a mejorar los espacios donde los niños, adolescentes y jóvenes pueden tener un mejor desarrollo en sus actividades educativas.Como empresaria de la industria de la construcción, mencionó que ha participado en los diversos organismos empresariales de Navojoa, como Canacintra, Canaco, Coparmex y CMIC, para contribuir a la unidad y el profesionalismo del gremio.

Es fundadora del Consejo Económico y Social de Navojoa (Cesnav) y fue presidenta del Colegio de Arquitectos del Sur de Sonora y vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Delegación Sonora.

"Estoy convencida que, en la medida que uno participe y se involucre en lo que sucede en nuestro entorno como ciudadanos, en nuestro gremio, sea cual sea la actividad que ejerzamos, tendremos una mejor comunidad y una mejor ciudadanía", afirmó.

Por su cargo y trabajo en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, Yalia Salido es la funcionaria mujer de la Región del Mayo con mayor responsabilidad en el Gobierno del Estado.

"Esto me llena de orgullo, reconoció, pero al mismo tiempo me compromete a hacer las cosas cada vez de mejor manera. De hecho, así lo hemos hecho y hemos conseguido importantes logros. Nos tocó participar en un programa denominado "Escuelas al Cien", un programa muy ambicioso, con una inversión de 50 mil millones de pesos para todo el país, mientras que, para Sonora, de acuerdo a su nivel de población, le correspondieron mil 250 millones".

"Y estos recursos los ejercimos y fuimos de los cinco mejores institutos en la ejecución de esa inversión, con eficacia y transparencia, con cero observaciones en la Auditoría Superior de la Federación, por lo que Sonora recibió un reconocimiento nacional de parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Esto nos motiva y es importante que se reconozca el trabajo, aun cuando nos tocaron dos administraciones federales emanadas de diferentes partidos", añadió. La arquitecta dijo que estar al frente del ISIE representó un reto muy grande, sobre todo por las condiciones en las que se recibió la infraestructura educativa.

"La gobernadora Claudia Pavlovich ha sido muy buena gestora de recursos, los que, sin embargo, hay que saber ejercer muy bien. También he tenido mucha participación en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) y esto también ayuda, ya que interactúas con otros estados del país, además de que represento a la Gobernadora en la Junta de Gobierno del Inifed", mencionó.

Salido Ibarra dijo que nuestro Municipio, lamentablemente, se ha quedado rezagado a pesar de tener una ubicación geográfica privilegiada y ser el centro de una región muy diversa, con actividades agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas que debemos aprovechar para generar nuevas sinergias de desarrollo y crecimiento.

"Tenemos dos ejemplos cercanos, Ciudad Obregón y Los Mochis, que desde hace mucho tiempo nos dejaron atrás, igual que muchas otras ciudades como la nuestra que han salido adelante. Me da mucho gusto que en días pasados se formó una organización civil, denominada "Navojoa, ¿Cómo Vamos?", siguiendo el ejemplo de Hermosillo. Y es que resulta muy importante voltear a ver qué están haciendo los demás y cómo nosotros también lo podemos hacer, porque es una realidad que aquí hay mucho potencial para hacer un lugar atractivo para la inversión", subrayó.

Indicó que, entre las áreas de oportunidad de Navojoa, destacan la posibilidad de establecer nuevas industrias y generar las condiciones para que se instalen en nuestra ciudad, por ejemplo, empresas de tecnología.

"Navojoa es un Municipio donde todo está a la mano, no hay las grandes distancias, por lo que si logramos tener los servicios públicos trabajando al cien, espacios recreativos para salud y deporte, vida sana, vivienda digna y lo más básico que cualquier ser humano desea para tener una mejor calidad de vida, estoy segura que muchos empleados de grandes corporativos, que hoy con la tecnología trabajan a distancia, optarían por vivir en una ciudad como Navojoa, por su tranquilidad, su gente; en fin, es un atractivo nicho de oportunidad", explicó.

También, mencionó, hay que propiciar que el turismo sea atractivo en las vertientes culturales, pero también de salud, así como apoyar al sector de servicios y pequeñas empresas para crear cadenas de valor.

Consideró que uno de los principales problemas de Navojoa es el servicio de agua potable y drenaje, pero afirmó que hay soluciones a corto, mediano y largo plazo que recomiendan los expertos en la materia.

"No se trata de inventar el hilo negro; se necesitan perfiles adecuados en las dependencias de Gobierno, gente capacitada y que, apoyándose en un buen Consejo Consultivo, que sepa tomar las mejores decisiones para darle a la ciudadanía servicios públicos eficientes, como agua de calidad y en cantidad, tratamiento de las aguas residuales, sustitución de tuberías de drenaje colapsadas, equipo adecuado para el personal", dijo.

También se necesita ponerse al corriente con Conagua, porque se tienen adeudos muy grandes que impiden tener acceso a programas fuertes de inversión, y, por supuesto, en general se requiere un manejo eficiente y ordenado de los recursos de la paramunicipal, como base para la solución de los problemas.

Señaló que otra problemática es el mal estado de las calles, ante lo cual se requiere un trabajo de reingeniería integral, en el que se arregle el drenaje, el agua y el pavimento. "Ya no hay que seguir dejando crecer esta problemática".

Indicó además que Navojoa está atravesando por un problema muy serio de falta de trabajo, por lo que es momento de actuar unidos en equipo, empresarios, ciudadanos y ser un Gobierno facilitador, donde se puedan crear nuevas sinergias y crear fuentes de empleo.

Yalia Salido destacó que, en los tiempos actuales, la transparencia es clave y tiene papel fundamental en cualquier ejercicio de Gobierno.

"Si para gobernar es importante comunicar, la transparencia y rendición de cuentas es esencial. Quienes administramos recursos públicos debemos informar y explicar a detalle, tanto a los entes fiscalizadores como a los ciudadanos, lo que hicimos, cómo lo hicimos, dónde lo hicimos, por qué lo hicimos, con criterios de eficiencia, eficacia, legalidad, pero sobre todo que se hayan invertido los recursos en resolver las necesidades reales de la comunidad y no en hacer "elefantes blancos" u obras de "relumbrón", explicó.

"Cuando esto lo hagamos como parte de nuestra vida cotidiana, cuando no le tengamos miedo a la transparencia, tendremos mejores políticas públicas y dejaremos satisfechos a los ciudadanos a quienes estamos obligados a servir", puntualizó.

Asimismo, la arquitecta consideró muy importante la participación ciudadana, de la sociedad civil y del sector empresarial.

"Creo en el trabajo en equipo y, para salir adelante en Navojoa, nos ocupamos unir todos, ciudadanos, organizaciones, cámaras, sindicatos, colegios, empresarios, académicos, como uno solo; si conjuntamos esfuerzos por el bien común, saldremos adelante; es la forma en que sé trabajar, y sé que da buenos resultados". "Tengo claro que la participación ciudadana va más allá de reunirnos e informar; se tienen que establecer los mecanismos claros, apegados al marco de derecho que permitan una retroalimentación a los gobernantes, pero también que el acuse de recibido no sólo sea un documento, sino que sean los hechos que den fe cómo se ejercen los recursos públicos".

"Cuando los ciudadanos, la sociedad civil organizada, los empresarios, aportan junto con los gobernantes ideas para solucionar los problemas que aquejan a su comunidad, se logra marcar la diferencia y tener una mejor calidad de vida para todos", manifestó.