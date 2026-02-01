  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 1 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Sheinbaum y Durazo encabezan hundimiento del buque Corrientes e inauguran museo subacuático en San Carlos, Sonora

El acto oficial marcó el arranque de un proyecto ambiental enfocado en la conservación marina y el impulso al turismo sustentable en la región costera

Feb. 01, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo participaron en la ceremonia realizada en San Carlos
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo participaron en la ceremonia realizada en San Carlos

Autoridades federales y estatales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, llevaron a cabo en San Carlos, Sonora, una ceremonia para marcar el inicio formal del museo subacuático que forma parte del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense. El acto se desarrolló a bordo del buque Usumacinta, donde se realizó el corte de listón de este nuevo espacio destinado a la conservación marina y al impulso del turismo sustentable.

El museo subacuático está conformado por seis estructuras navales, entre las que se incluyen un avión, un helicóptero y distintos vehículos marítimos. Estas piezas fueron diseñadas para funcionar como arrecifes artificiales, con el objetivo de generar hábitats que favorezcan la reproducción de especies marinas y la recuperación del ecosistema en la zona.

Durante el evento, se proyectó un material audiovisual que explicó el proceso técnico del hundimiento de las embarcaciones, desde su preparación hasta su colocación en el fondo marino, destacando las medidas de seguridad ambiental implementadas en cada etapa del procedimiento.

EL HUNDIMIENTO DEL EX BUQUE CORRIENTES

Como parte central del programa, se llevó a cabo el hundimiento controlado del ex buque Corrientes, una embarcación construida en 1953 en un astillero de Curtis Bay, Maryland, en Estados Unidos. El navío se incorporó a la Armada de México en 1990 y fue retirado del servicio activo en noviembre de 2022.

Tras décadas de operación en superficie, el buque inicia una nueva etapa como arrecife artificial, al convertirse en un espacio que permitirá el desarrollo de diversas especies marinas en el fondo del mar.

El Sistema Arrecifal Artificial Sonorense comenzó en 2023 con el hundimiento del ex buque Santos, cuya incorporación como pecio mostró resultados positivos en la regeneración de flora y fauna marina en la región. Con este nuevo proyecto, se amplía el alcance de la iniciativa mediante la creación de un museo subacuático que contempla la instalación de 25 esculturas y artefactos navales.

Estas estructuras se ubicarán a poca profundidad, lo que permitirá la realización de actividades recreativas como el esnórquel y el buceo, sin comprometer la seguridad de los visitantes ni el entorno natural.

IMPULSO AL TURISMO SUSTENTABLE

Autoridades señalaron que representa una estrategia para promover el turismo responsable y fortalecer la conservación de los ecosistemas marinos. Además, destacaron que este tipo de proyectos posicionan a Sonora como un referente en iniciativas ambientales que buscan hacer frente al deterioro de los arrecifes naturales.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy domingo 1 de febrero: se mantiene un ambiente frío por la mañana y templado por la tarde
Sonora

Clima en Sonora hoy domingo 1 de febrero: se mantiene un ambiente frío por la mañana y templado por la tarde

Febrero 01, 2026

Las condiciones meteorológicas muestran estabilidad general, con temperaturas bajas al amanecer y valores más agradables conforme avanza el día

Denuncian robo de camarón
Sonora

Denuncian robo de camarón

Febrero 01, 2026

Pescadores demandan vigilancia de la Secretaría de Marina

Clausuran el FAOT
Sonora

Clausuran el FAOT

Enero 31, 2026

Recibe la Medalla Alfonso Ortiz Tirado la soprano Ailyn Pérez