Clima en Sonora hoy domingo 1 de febrero: se mantiene un ambiente frío por la mañana y templado por la tarde

El ambiente meteorológico que predomina sobre el estado de Sonora este domingo 1º de febrero de 2026, indica que se mantendrá estable con presencia de cielos parcialmente nublados a despejados en gran parte de la entidad, sin probabilidad de lluvias durante el día, según los modelos meteorológicos disponibles.

Este patrón favorecerá un entorno con temperaturas cálidas durante las horas centrales y frescas por la mañana, con vientos de intensidad moderada que podrían sentirse con mayor fuerza en zonas abiertas del estado.

Se espera un ambiente con mañanas frescas y tardes cálidas en la mayor parte de Sonora. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 28 y 31 grados centígrados en varias regiones, mientras que por la noche los valores descenderán gradualmente, brindando contrastes térmicos habituales para esta época del año.

El viento soplará de forma moderada a lo largo del día en regiones costeras y del interior, lo cual contribuirá a una sensación térmica de ligera frescura en sectores abiertos del estado.

PRONÓSTICO POR CIUDADES PRINCIPALES DE SONORA

HERMOSILLO

Se prevé una temperatura mínima cercana a los 15°C y una máxima de 31°C. Los vientos oscilarán entre 15 y 32 km/h con rachas moderadas. La humedad relativa se ubicará en torno al 28%. Cielos de parcialmente nublado a despejado y sin probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

Se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 29°C. Vientos moderados de suroeste de 11 a 25 km/h. La humedad relativa rondará el 38%. Cielos con nubes y claros y 0% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

La temperatura mínima será baja, alrededor de los 2°C, con una máxima aproximada de 24°C. Se anticipan vientos ligeros y humedad relativa baja, alrededor del 35%. Predominarán cielos sin lluvias.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se registrará una mínima de 12°C y una máxima cercana a los 28–29°C. Los vientos serán moderados con rachas ocasionales, acompañados de condiciones mayormente despejadas y ambiente seco general.

NAVOJOA

Para hoy se espera una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. Vientos ligeros de suroeste entre 10 y 24 km/h. La humedad relativa rondará el 30%. Cielos con nubes dispersas y sin probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA

La temperatura mínima será de aproximadamente 4°C, con una máxima alrededor de 19°C. Los vientos serán moderados durante el día y la humedad relativa se ubicará en valores bajos. No se espera precipitación.

GUAYMAS

Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Vientos ligeros a moderados de suroeste con velocidad variable y humedad relativa cercana al 40%. Cielos mayormente despejados y sin probabilidades de lluvia.