Emotiva entrega de Medalla Alfonso Ortiz Tirado a Ailyn Pérez en clausura del festival

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La clausura del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) estuvo marcada por uno de los momentos más significativos de esta edición: la entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado a la soprano internacional Ailyn Pérez, máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Sonora al talento, la excelencia artística y la contribución al bel canto y la música clásica.

Tras recibir la presea, la artista ofreció el concierto con el que se dio cierre oficial al festival.

La soprano homenajeada destacó que recibir la distinción en México representó un profundo reencuentro con sus raíces, dedicando el reconocimiento a sus padres, de origen mexicano.

La ceremonia de clausura contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes culturales nacionales e internacionales, entre ellos Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado de Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura; y Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos.

En representación del país invitado, Marruecos, asistieron Oumassour Moulay Said, consejero cultural de la Embajada de Marruecos en México, y Abderrahim Zemzami, presidente de la Cámara Regional de Artesanía de Rabat-Salé-Kenitra.

Durante su mensaje, Beatriz Aldaco Encinas resaltó el compromiso del Instituto Sonorense de Cultura y del Gobierno del Estado de Sonora con la promoción de los valores de la Cuarta Transformación a través del arte y la cultura.

Señaló que el FAOT se desarrolló bajo principios de inclusión, con una destacada participación de mujeres, así como de niñas, niños y jóvenes en danzas tradicionales, conciertos y actividades culturales.

Asimismo, subrayó el enfoque humanista del festival y el fortalecimiento de los lazos culturales con Marruecos.

Por su parte, el alcalde de Álamos agradeció a las personas que hicieron posible el desarrollo del festival, desde quienes estuvieron a cargo de la logística, la limpieza y el acondicionamiento de los espacios, hasta quienes trabajaron durante las madrugadas para que visitantes y artistas disfrutaran cada día de un entorno digno y mágico.

Una vez concluida la ceremonia, Ailyn Pérez ofreció un majestuoso concierto de clausura, poniendo broche de oro al FAOT con una noche de emoción, excelencia artística y celebración colectiva del poder transformador del arte.