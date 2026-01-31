  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Emotiva entrega de Medalla Alfonso Ortiz Tirado a Ailyn Pérez en clausura del festival

La soprano internacional Ailyn Pérez fue homenajeada en la clausura del FAOT con la entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado.

Ene. 31, 2026
Emotiva entrega de Medalla Alfonso Ortiz Tirado a Ailyn Pérez en clausura del festival

La clausura del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) estuvo marcada por uno de los momentos más significativos de esta edición: la entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado a la soprano internacional Ailyn Pérez, máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Sonora al talento, la excelencia artística y la contribución al bel canto y la música clásica.

Tras recibir la presea, la artista ofreció el concierto con el que se dio cierre oficial al festival.

La soprano homenajeada destacó que recibir la distinción en México representó un profundo reencuentro con sus raíces, dedicando el reconocimiento a sus padres, de origen mexicano.

imagen-cuerpo

La ceremonia de clausura contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes culturales nacionales e internacionales, entre ellos Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado de Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura; y Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos.

En representación del país invitado, Marruecos, asistieron Oumassour Moulay Said, consejero cultural de la Embajada de Marruecos en México, y Abderrahim Zemzami, presidente de la Cámara Regional de Artesanía de Rabat-Salé-Kenitra.

imagen-cuerpo

Durante su mensaje, Beatriz Aldaco Encinas resaltó el compromiso del Instituto Sonorense de Cultura y del Gobierno del Estado de Sonora con la promoción de los valores de la Cuarta Transformación a través del arte y la cultura.

Señaló que el FAOT se desarrolló bajo principios de inclusión, con una destacada participación de mujeres, así como de niñas, niños y jóvenes en danzas tradicionales, conciertos y actividades culturales.

Asimismo, subrayó el enfoque humanista del festival y el fortalecimiento de los lazos culturales con Marruecos.

imagen-cuerpo

Por su parte, el alcalde de Álamos agradeció a las personas que hicieron posible el desarrollo del festival, desde quienes estuvieron a cargo de la logística, la limpieza y el acondicionamiento de los espacios, hasta quienes trabajaron durante las madrugadas para que visitantes y artistas disfrutaran cada día de un entorno digno y mágico.

Una vez concluida la ceremonia, Ailyn Pérez ofreció un majestuoso concierto de clausura, poniendo broche de oro al FAOT con una noche de emoción, excelencia artística y celebración colectiva del poder transformador del arte.

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 31 de enero: Se espera un ambiente frío este fin de semana
Sonora

Clima en Sonora hoy 31 de enero: Se espera un ambiente frío este fin de semana

Enero 31, 2026

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas en el Estado oscilarán entre los 6 y 15 grados centígrados, con máximas se mantendrán de los 25 a 30°C

Hay 44 mil 500 becas disponibles para universitarios de Sonora
Sonora

Hay 44 mil 500 becas disponibles para universitarios de Sonora

Enero 30, 2026

Es importante que tengan presente que el registro ya se encuentra abierto y la fecha límite es 13 de febrero

Autorizan modificación a suelo en Navojoa
Sonora

Autorizan modificación a suelo en Navojoa

Enero 30, 2026

Cabildo aprobó la solicitud para gestionar un programa habitacional de hasta 4 mil viviendas