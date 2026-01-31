Clima en Sonora hoy 31 de enero: Se espera un ambiente frío este fin de semana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de las condiciones atmosféricas que afectan al estado de Sonora, durante este sábado se mantendrá la influencia de la corriente en chorro subtropical, favoreciendo la presencia de nublados altos y medios en gran parte del territorio, sin probabilidad de lluvias.

Estas condiciones permitirán un ambiente estable, aunque con contrastes térmicos marcados entre el día y la noche.

Se espera un ambiente de frío a muy frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana sobre municipios del norte y la sierra, con temperaturas mínimas que podrían descender entre los -5 y 0°C en zonas serranas.

Mientras que en regiones del noroeste, centro y sur del estado los valores mínimos oscilarán entre los 6 a 15°C. Durante el día, las temperaturas máximas se recuperarán gradualmente, alcanzando valores entre los 25 a los 30°C.

Por otro lado, continuará el evento de viento, con rachas fuertes, principalmente en municipios de la región costera y zonas abiertas del estado, donde podrían superarse los 60 km/h.

Aunque no se esperan precipitaciones, estas rachas podrían generar tolvaneras en tramos carreteros y sensación térmica más fresca durante la mañana y la noche.

PRONÓSTICO POR CIUDADES PRINCIPALES DE SONORA

Hermosillo. Para este sábado se prevé una temperatura mínima cercana a los 13°C y una máxima de 25°C. Los vientos serán de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 a 50 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 65%. Cielos de nublados a parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón. Se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 27°C. Vientos ligeros de 10 km/h, con rachas ocasionales de hasta 30 km/h. La humedad relativa rondará el 50%. Cielos mayormente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

Nogales. La temperatura mínima será cercana a los 5°C, con una máxima aproximada de 18 a 19°C. Se prevén vientos de 10 km/h, con rachas de hasta 30 km/h. Humedad relativa baja, alrededor del 35%. Cielos nublados y sin probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado. Se registrará una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 24 a 25°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 55 km/h. La humedad relativa será cercana al 30%. Cielos parcialmente nublados y condiciones secas.

Navojoa. Para hoy se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 26°C. Vientos de 10 km/h, con rachas de hasta 45 a 50 km/h. Humedad relativa alrededor del 50%. Cielos mayormente nublados y sin probabilidad de precipitación.

Agua Prieta. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 4°C, con una máxima de 16 a 17°C. Vientos de 10 km/h, con rachas cercanas a los 30 km/h. Humedad relativa del 45%. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

Guaymas. Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 60 a 65 km/h. Humedad relativa cercana al 40%. Cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitación.