INE destruye 31 mil 631 credenciales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un total de 31 mil 631 credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron destruidas por parte del organismo luego de que no fueron reclamadas por sus titulares de cualquier punto del Estado, informó Jesús Manuel Enríquez Romo, representante del Partido Acción Nacional en Sonora ante Junta Local Ejecutiva en Sonora del INE.

Detalló que esta acción se realiza a través de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, perteneciente a la Junta Local Ejecutiva en Sonora y que, en esta primera sesión ordinaria, fue cuando aprobaron la destrucción estos plásticos, mismos que se presentaron en físico en el momento de la sesión y que es un proceso de varias horas.

"Esas credenciales que se destruyeron fueron devueltas por los titulares de esas credenciales, porque estaban vencidas, porque a lo mejor tenían un error y las actualizaron, o por terceras personas también, que las llevaron, que se extraviaron y que las llevaron a los módulos de atención ciudadana", explicó Enríquez Romo.

El representante del PAN Sonora ante el INE, especificó que de manera regular cada seis meses realizan esta actividad la cual es verificada por ellos mismos, y que en esta ocasión se trata de las credenciales que se encontraban en el Instituto por lo motivos señalados, correspondientes al periodo del 29 de septiembre al 31 de diciembre del año 2025.

"Debemos estar pendientes y vigilantes de que todo se lleve a cabo de manera transparente lo mayormente posible, así como de las propuestas que hagamos los partidos políticos, con el único objetivo de que la ciudadanía sonorense confíe el padrón electoral y los correctos procedimientos", resaltó Jesús Manuel Enríquez.

También destacó que una vez que se destruyen las credenciales, el material se recolecta y se empaca para posteriormente ser enviado a una empresa recicladora ubicada en el centro del país contratada por el mismo INE, para que los desechos sean reutilizados. "Anteriormente, en el primer semestre destruimos otro tanto, normalmente así, como cada semestre. Ahí físicamente se deja la pedacería o las credenciales destruidas, hechas pedacitos en bolsas negras".