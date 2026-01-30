  • 24° C
Sonora

SNTE 54 recupera permutas para agremiados

Se podrán inscribir cada 15 días y deberán cumplir con las bases para ser candidatos

Ene. 30, 2026
Titular del SNTE 54, Javier Ceballos Corral

Luego de cuatro años sin otorgar cambios en plazas de docentes, finalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) del Estado, anunció la existencia de permutas para quienes deseen regresar a su lugar de origen, indicó el titular del SNTE 54, Javier Ceballos Corral.

Esta convocatoria está dirigida para el personal docente que desee hacer un cambio de residencia por cualquier motivo, que principal es para estar cerca de sus familiares. El dirigente sindical dijo que cuando llegaron al sindicato ya no se contaba con las permutas pero que finalmente las pudieron recuperar ara beneficiar sus agremiados.

"Gracias al buen uso que han hecho las compañeras y compañeros trabajadores de la educación de estas permutas, pues ahora no nada más se van a dar en una sola fecha y una vez al año", dijo Ceballos Corral.

Detalló que anteriormente el personal debía esperar los tiempo para poder hacer su solicitud de cambio, pero ahora que ha regresado este beneficio, como novedad quedad destacó que podrán registrarse cada 15 días para que puedan permutarse del lugar de adscripción.

"Hay que hacer muy buen uso de este derecho que hemos reconquistado, que hemos vuelto a adquirir y que es de mucho beneficio para compañeras y compañeros que desean moverse" Ceballos Corral. El dirigente del SNTE de la sección 54, resaltó que estarán pendientes desde la organización sindical para poder orientar y atender a quien lo necesite.

Para poder hacer este trámite, que si bien se hace la invitación abierta por parte del sindicato, se aclara que quien desee solicitar este beneficio, también debe cumplir las bases, requisitos y fechas clave para ser candidato a la permuta.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

