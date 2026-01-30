Aborda Unison Navojoa retos del Trabajo Social

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Trabajo Social, como disciplina y como práctica profesional, enfrenta actualmente escenarios marcados por la diversidad, la complejidad social y procesos constantes de transformación.

En lo anterior coincidieron participantes del Segundo Encuentro Interdisciplinario de Trabajo Social, que llevó a cabo la Universidad de Sonora, Campus Navojoa, a través del Departamento de Ciencias Sociales y en coordinación con el Campus Hermosillo.

Señalaron que esos contextos demandan profesionales con una formación sólida, una mirada crítica y una profunda sensibilidad social, capaces de intervenir de manera ética, responsable y comprometida con la realidad de las personas y de las comunidades.

María Teresa Gaxiola Sánchez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales, explicó que con este evento se pretende brindar a la comunidad estudiantil un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer profesional del trabajador social en la actualidad, así como fortalecer el intercambio de experiencias y saberes desde diversas perspectivas.

Durante el inicio del Encuentro, Gaxiola Sánchez destacó la presencia de alumnas y ex alumnas de la Licenciatura en Trabajo Social, que aun cuando no concluían sus estudios académicos, ya habían sido contratadas en dependencias como el Gobierno de Navojoa y DIF Municipal.

"Debemos agradecer que han contratado a nuestros egresados; luego de sus prácticas de intervención, ellos han demostrado que son personas sumamente habilidosas, con gran inteligencia y con grandes conocimientos que aplican para todas las comunidades vulnerables que atienden el Municipio", subrayó.

Asimismo, la académica precisó que el eje temático del Encuentro son las prácticas en contextos de diversidad, desafíos y transformación social, por lo que, en este sentido, la comunidad docente compartió e intercambió todas sus experiencias con el fin de fortalecer la formación multidisciplinaria de las y los estudiantes.

"Este encuentro representa un esfuerzo significativo por fortalecer la vida académica, promover el trabajo conjunto y reafirmar el compromiso y la responsabilidad institucional con la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes", concluyó.

En la inauguración también estuvo presente el secretario académico de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales, Edgar Oswaldo González Bello; el secretario administrativo del campus Navojoa, Rolando Flores Ochoa; el jefe del Departamento de Trabajo Social del Campus Hermosillo, Rubén José Manríquez Rico; la regidora Indira Esmeralda Miranda Cruz y la directora de DIF Navojoa, Eliana Castro Carlón.