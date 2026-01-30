  • 24° C
Sonora

Atienden problemática en comunidades de Tesia

Vecinos y autoridades municipales toman acuerdos para arreglar el cauce del Río Mayo

Ene. 30, 2026
Autoridades municipales de Navojoa y habitantes de la comunidad de Sibacobe, perteneciente a la comisaría de Tesia, sostuvieron una reunión para acordar acciones preventivas en el cauce del Río Mayo, caminos y entorno ambiental.

Leonardo Pacheco Aguirre, activista social de Tesia, informó que uno de los principales acuerdos fue el arreglo del puente y la apertura del cauce del río, con el propósito de permitir el desfogue de las aguas estancadas.

"Estas acciones buscan prevenir inundaciones en Sibacobe, protegiendo a las familias y el patrimonio de la comunidad ante posibles lluvias intensas", resaltó.

Agregó que el desfogue del agua permitirá también que ésta irrigue los árboles ubicados en la parte baja del cauce, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales de la zona. 

Mencionó que en la reunión participó el ingeniero Gilberto Ortega, propietario de una empresa de extracción de materiales pétreos, quien se comprometió a rehabilitar cuantas veces sea necesario el camino por donde circulan los camiones que transportan esos materiales.

Asimismo, Pacheco Aguirre informó que el director de Ecología del Ayuntamiento, Carlos Arrizón, dijo que enviará personal de la dependencia para derribar árboles secos que representan un riesgo, además de apoyar a la comunidad con nuevos árboles para fortalecer la vegetación del área.

Por su parte, Gamaliel Gutiérrez Curiel, jefe de Construcción de la Secretaría de Infraestructura Urbana, anunció que se realizará un proyecto para mejorar el cauce del Río Mayo y, además, se rehabilitará el camino que conduce de la carretera Navojoa-Tesia a Sibacobe, que actualmente tiene tramos con acumulación de agua que dificultan el tránsito.

Los vecinos de la comunidad agradecieron la disposición y voluntad de todos los participantes en la reunión, donde también estuvo la comisaria de Desarrollo Social, Claribel Escamilla Moreno.

 

Raúl Armenta
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

