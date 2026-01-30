  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Aclara INE sobre CURP biométrica

Últimamente ha habido mucha confusión con respecto a los servicios que proporcionan los MAC en relación con el trámite

Ene. 30, 2026
Aclara INE sobre CURP biométrica

La Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que los módulos de Atención Ciudadana (MAC) no gestionan ni expiden la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos.

El instituto señaló que últimamente ha habido mucha confusión con respecto a los servicios que proporcionan los MAC en relación con el trámite de la CURP biométrica

Precisó que las facultades legales del INE se limitan estrictamente a la inscripción al padrón electoral y la expedición de la credencial para votar con fotografía.

Aclaró que la administración, gestión y expedición de la identidad nacional a través de la CURP es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), operada a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo).

El instituto reiteró su compromiso con la transparencia para garantizar que la información ofrecida a las ciudadanía sea clara y confiable.

Asimismo, invitó a la población a consultar sus canales oficiales para cualquier duda sobre el trámite de la credencial para votar.

SUSPENDEN  ACTIVIDADES EL LUNES 2

 La Junta Distrital 07 dio a conocer que, por disposición oficial, los módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades el lunes 2 de febrero y se reanudará el servicio el martes 3 en los horarios establecidos.

Indicó que los módulos fijos son el de Navojoa, que está ubicado por la calle Pesqueira, casi esquina con Jiménez,   y el de Huatabampo, situado por la  16 de Septiembre, entre Ignacio Allende y Alfredo Káram, donde se atiende de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Aborda Unison Navojoa retos del Trabajo Social
Sonora

Aborda Unison Navojoa retos del Trabajo Social

Enero 30, 2026

Se pretende brindar a la comunidad estudiantil un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer profesional del trabajador social en la actualidad

Atienden problemática en comunidades de Tesia
Sonora

Atienden problemática en comunidades de Tesia

Enero 30, 2026

Vecinos y autoridades municipales toman acuerdos para arreglar el cauce del Río Mayo

Exigen resolver conflicto en el INPI
Sonora

Exigen resolver conflicto en el INPI

Enero 30, 2026

Denuncian inseguridad en CET del Mar, que opera en esas instalaciones