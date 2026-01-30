Aclara INE sobre CURP biométrica

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que los módulos de Atención Ciudadana (MAC) no gestionan ni expiden la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos.

El instituto señaló que últimamente ha habido mucha confusión con respecto a los servicios que proporcionan los MAC en relación con el trámite de la CURP biométrica.

Precisó que las facultades legales del INE se limitan estrictamente a la inscripción al padrón electoral y la expedición de la credencial para votar con fotografía.

Aclaró que la administración, gestión y expedición de la identidad nacional a través de la CURP es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), operada a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo).

El instituto reiteró su compromiso con la transparencia para garantizar que la información ofrecida a las ciudadanía sea clara y confiable.

Asimismo, invitó a la población a consultar sus canales oficiales para cualquier duda sobre el trámite de la credencial para votar.

SUSPENDEN ACTIVIDADES EL LUNES 2

La Junta Distrital 07 dio a conocer que, por disposición oficial, los módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades el lunes 2 de febrero y se reanudará el servicio el martes 3 en los horarios establecidos.

Indicó que los módulos fijos son el de Navojoa, que está ubicado por la calle Pesqueira, casi esquina con Jiménez, y el de Huatabampo, situado por la 16 de Septiembre, entre Ignacio Allende y Alfredo Káram, donde se atiende de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.