Exigen resolver conflicto en el INPI

Padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 22, Extensión Etchojoa, pidieron a las autoridades correspondientes, "de manera urgente", que resuelvan la problemática originada en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En un escrito, firmado por Mayra Balvaneda Gutiérrez Esquer, Daniela Yocupicio Gastélum y Alicia Acosta Verdugo, presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente, de la Sociedad de Padres de Familia, señalaron que desde hace más de ocho meses se presentan situaciones incómodas e inseguras en esas instalaciones, que fueron prestadas por el INPI al plantel.

Indicaron que varias personas están junto a la escuela manifestándose por intereses ajenos a la institución educativa, "provocando intimidación a las alumnas y alumnos que asisten en ambos turnos, ya que al pasar sienten miradas acosadoras, sobre todo en el caso de las jóvenes, que tuvieron que cambiar sus rutas".

Mencionaron que otro problema lo representa la instalación de un baño improvisado junto a las instalaciones del plantel, que no tiene adecuadas condiciones de privacidad, higiene y control.

Esto derivó, agregaron, en situaciones graves, como la exposición de partes íntimas por parte de algunos manifestantes, además de representar un foco de infección y un riesgo latente para la salud de los alumnos.

Finalmente, los padres de familia señalaron que todos los problemas citados no solamente vulneran la seguridad emocional de sus hijos, sino que también atentan contra el derecho a la educación de los estudiantes y el inicio del semestre febrero-julio 2026.