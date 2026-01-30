  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Exigen resolver conflicto en el INPI

Denuncian inseguridad en CET del Mar, que opera en esas instalaciones

Ene. 30, 2026
Exigen resolver conflicto en el INPI

Padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 22, Extensión Etchojoa, pidieron a las autoridades correspondientes, "de manera urgente", que resuelvan la problemática originada en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En un escrito, firmado por Mayra Balvaneda Gutiérrez Esquer,  Daniela Yocupicio Gastélum y Alicia Acosta Verdugo, presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente, de la Sociedad de Padres de Familia, señalaron que desde hace más de ocho meses se presentan situaciones incómodas e inseguras en esas instalaciones, que fueron prestadas por el INPI al plantel.

Indicaron que varias personas están junto a la escuela manifestándose por intereses ajenos a la institución educativa, "provocando intimidación a las alumnas y alumnos que asisten en ambos turnos, ya que al pasar sienten miradas acosadoras, sobre todo en el caso de las jóvenes, que tuvieron que cambiar sus rutas".

Mencionaron que otro problema lo representa la instalación de un baño improvisado junto a las instalaciones del plantel, que no tiene adecuadas condiciones de privacidad, higiene y control.

Esto derivó, agregaron, en situaciones graves, como la exposición de partes íntimas por parte de algunos manifestantes, además de representar un foco de infección y un riesgo latente para la salud de los alumnos.

Finalmente, los padres de familia señalaron que todos los problemas citados no solamente vulneran la seguridad emocional de sus hijos, sino que también atentan contra el derecho a la educación de los estudiantes y el inicio del semestre febrero-julio 2026.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Aborda Unison Navojoa retos del Trabajo Social
Sonora

Aborda Unison Navojoa retos del Trabajo Social

Enero 30, 2026

Realiza Encuentro Interdisciplinario

Aclara INE sobre CURP biométrica
Sonora

Aclara INE sobre CURP biométrica

Enero 30, 2026

Hay mucha confusión, señala el instituto

Atienden problemática en comunidades de Tesia
Sonora

Atienden problemática en comunidades de Tesia

Enero 30, 2026

Vecinos y autoridades municipales toman acuerdos para arreglar el cauce del Río Mayo